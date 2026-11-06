Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại phường Tân Hòa

Đồng chí Bùi Văn Chung sinh ngày 5/10/1929, được kết nạp vào Đảng ngày 13/9/1957. Trước đó, năm 1949, đồng chí nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến, đồng chí tiếp tục công tác tại thị xã Hòa Bình cũ, rồi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, trở về địa phương, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách như: Công an xã Hòa Bình cũ, Chủ nhiệm Hợp tác xã Gai, Bí thư Chi bộ Gai, Đội trưởng dân quân (xã Hoà Bình cũ). Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tận tụy trong công tác, tích cực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và phong trào tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chúc mừng đồng chí Bùi Văn Chung được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của đồng chí Bùi Văn Chung đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tân Hòa.

Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đồng chí Bùi Văn Chung, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của người đảng viên đã dành trọn cuộc đời cho lý tưởng cách mạng.

Trải qua 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Bùi Văn Chung là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tận tụy, ý chí kiên trung và niềm tin son sắt vào lý tưởng của Đảng. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ các thế hệ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục học tập, noi gương và phát huy truyền thống cách mạng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Bùi Văn Chung tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, luôn là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng dân cư; tiếp tục quan tâm, đóng góp những kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường Tân Hòa tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đảng viên lão thành; phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.