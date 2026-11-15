Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Trần Nguyên Hãn

Dự buổi lễ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Thành lập năm 1986 với tên gọi Trường Phổ thông Trung học Kỹ thuật Trần Nguyên Hãn, những ngày đầu, nhà trường chỉ có 6 lớp với 315 học sinh, phải học nhờ tại Trường THPT Ngô Gia Tự.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn và những lần thay đổi mô hình tổ chức, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp tích cực cho xã hội.

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp đạt 100%. Năm 2026, nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong suốt 40 năm qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp hài hòa giữa giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm cho học sinh, lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo chất lượng giáo dục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Lãnh đạo xã Sơn Đông tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng số và hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả. Quan tâm công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh và các thế hệ thầy, trò trường THPT Trần Nguyên Hãn qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và các thế hệ cựu học sinh tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, tạo nền tảng để Trường THPT Trần Nguyên Hãn phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.