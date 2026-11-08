Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Tân Minh

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp; cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo Nhân dân xóm Tân Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Xóm Tân Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xóm Tân Thành, Minh Thành và Minh Sơn, hiện có 412 hộ với 1.657 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 88,5%. Phát huy tinh thần đoàn kết, Nhân dân trong xóm tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Năm 2026, tổng sản lượng lương thực của xóm đạt trên 835 tấn; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63 triệu đồng. Toàn xóm hiện còn 3 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2026, có 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% hộ tham gia bảo hiểm y tế.

Nhân dân đã trồng 2,8 km đường hoa, duy trì 2,5 km đường điện thắp sáng, đảm nhận vệ sinh thường xuyên 7 km đường tự quản. Các hoạt động tương thân, tương ái được quan tâm, tổng số tiền vận động đóng góp các loại quỹ trong năm đạt trên 40 triệu đồng.

Quang cảnh ngày hội.

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xóm chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự. Trong năm, tổ hòa giải và các đoàn thể đã hòa giải thành 6 vụ việc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trong đó, xóm phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 67 triệu đồng trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,48%, tiếp tục giữ vững các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, Nhân dân xóm Tân Minh đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, phát huy dân chủ ở cơ sở, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đại diện Sở Tư pháp trao hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 cho xóm Tân Minh.

Lãnh đạo xã Yên Trị tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Lãnh đạo xã Yên Trị khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại ngày hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng hoa, quà chúc mừng xóm Tân Minh; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, động viên Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.