Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tiếp xúc cử tri ở xã Minh Hợp

Tham dự hội nghị, về phía đại biểu HĐND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Dương Hoàng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp 1 số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Trung Nhật

Tại hội nghị, đồng chí Lô Thị Kim Ngân, đại diện Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2027.

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Nhật

Tiếp đó, đồng chí Ngô Văn Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Hợp thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND xã khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2027.

Công trình cầu dân sinh nối xóm Châu Quệ với xóm Tam Đảo có tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng. Ảnh: Phan Giang

Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hợp. Các cử tri đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đời sống, đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ công trình cầu dân sinh nối xóm Quệ với xóm Tam Đảo. Ảnh: Phan Giang

Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và trách nhiệm, đồng chí Đinh Viết Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Hợp đã trực tiếp phát biểu tiếp thu, trao đổi và giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu trao đổi, làm rõ thêm những nội dung cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền được trao đổi, giải trình; những vấn đề cần tiếp tục xem xét được ghi nhận để chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, giải quyết theo quy định.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Đệ đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng cầu dân sinh nối xóm Châu Quệ với xóm Tam Đảo, thuộc địa bàn xã Châu Đình cũ, nay thuộc xã Quỳ Hợp. Công trình cầu dân sinh nối xóm Châu Quệ với xóm Tam Đảo có tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại do ngân sách xã bố trí. Theo kế hoạch, công trình phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2026.