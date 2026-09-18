Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lớn và tình hình sản xuất nông nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn tại xã Tân An. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn tại xã Tân An. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt tại một số khu vực, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

Cầu Khe Sanh, xóm An Ngãi, xã Tân An bị ngập do mưa lớn. Ảnh: TL

Hiện một số nhà đang bị ngập và chia cắt, 85 hộ bị cô lập; diện tích lúa và rau màu bị thiệt hại trên 70%, trên 100 ha. Một số tràn đường bị ngập như tuyến đường 534B đoạn qua cầu Khe Sanh, xóm An Ngãi, xã Tân An và một số tuyến đường liên xã.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đến kiểm tra đập khe Càn phục vụ tưới tiêu cho 100 ha diện tích cây trồng và nước sinh hoạt cho người dân xã Bình Minh.

Đoàn công tác kiểm tra đập Khe Càn tại xã Bình Minh. Ảnh: TL

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, các tuyến đường giao thông, cầu, cống, đập, hồ chứa, công trình thủy lợi và các công trình xung yếu trên địa bàn; chủ động phương án xử lý ngay từ đầu khi có tình huống xảy ra; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

Kiểm tra tình hình ảnh hưởng do mưa lớn tại xã Bình Minh. Ảnh: TL

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đến kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông ở xã Đô Lương. Vụ đông năm nay xã Đô Lương phấn đấu gieo trồng hơn 231 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích trên đất lúa 54,8 ha. Hiện xã đang tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông, khi thời tiết thuận lợi người dân sẽ tiến hành gieo trồng.

Kiểm tra sản xuất vụ đông tại xã Đô Lương. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Vĩnh Tường. Vụ hè thu năm 2026 xã Vĩnh Tường sản xuất 500 ha lúa các loại và 250ha ngô hè thu. Theo kế hoạch xã gieo trồng là 470 ha ngô đông, 15 ha rau màu các loại và 10 ha dứa.

Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Vĩnh Tường. Ảnh: TL

Tại đây, đoàn đã đến kiểm tra mô hình sản xuất lúa SYN18. Năm 2026 xã Vĩnh Tường triển khai mô hình sản xuất giống SYN18 diện tích khảo nghiệm là 1ha, sử dụng công nghệ cao đưa máy cấy vào sản xuất, đến nay lúa đang giai đoạn chín và chuẩn bị thu hoạch.

Kiểm tra mô hình sản xuất lúa SYN18 tại thôn 6 Tường Sơn, xã Vĩnh Tường. Ảnh:TL

Đoàn đến thăm mô hình chuyển đổi chè Gay thương phẩm sang trà Gay tại xã Yên Xuân. Mô hình hiện có 11 hộ tham gia với diện tích 10 ha.

Đoàn đến thăm mô hình chuyển đổi chè Gay thương phẩm sang trà Gay tại xã Yên Xuân. Ảnh: TL

Đoàn cũng đi kiểm tra mô hình trồng dứa tại xã Giai Xuân. Trong định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Giai Xuân xác định cây dứa là cây trồng chủ lực. Với lợi thế quỹ đất phù hợp hơn 2.000 ha, địa phương đặt mục tiêu năm 2026 trồng tối thiểu 300 ha. Đến nay xã đã trồng được gần 125 ha.

Kiểm tra mô hình trồng dứa tại xã Giai Xuân. Ảnh: TL

Tại các địa phương đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và người dân trong tổ chức thu hoạch vụ hè thu; đồng thời lưu ý đây là thời điểm sản xuất nông nghiệp dễ chịu tác động bởi những diễn biến không thuận lợi của thời tiết. Do đó, các địa phương cần tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để thu hoạch nhanh, gọn cây trồng.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức vệ sinh đồng ruộng, xử lý phụ phẩm sau thu hoạch đúng quy định; hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để nhanh chóng sản xuất vụ đông theo khung thời vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.