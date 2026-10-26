Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình vùng cao

Dự án kéo dài, người dân vẫn chờ ổn định nơi ở

Tại xã Châu Khê, dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn xã Lạng Khê (nay là xã Châu Khê) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2011, với tổng mức đầu tư hơn 63,5 tỷ đồng. Dự án hướng đến xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bố trí, sắp xếp dân cư cho 56 hộ dân tại các bản thuộc xã Lạng Khê (cũ).

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tình hình thực hiện dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn tại xã Châu Khê. Ảnh: Nguyễn Nam

Tuy nhiên, dự án đã dừng thi công từ năm 2014 đến nay do khó khăn về nguồn vốn. Tổng kinh phí được bố trí mới đạt 18,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 28,6% tổng mức đầu tư; số vốn còn thiếu hơn 45,3 tỷ đồng. Giá trị xây lắp mới đạt 41,88% khối lượng hợp đồng. Một số hạng mục quan trọng như nhà học mầm non, nhà văn hóa cộng đồng và hạ tầng điện chưa được triển khai.

Lãnh đạo xã Châu Khê đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh phương án quyết toán giai đoạn 1 và tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án giai đoạn 2. Ảnh: Nguyễn Nam

Theo UBND xã Châu Khê, hiện có hơn 30 hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện được giao đất tái định cư. Địa phương dự kiến cần khoảng 30 tỷ đồng sau khi điều chỉnh dự án để hoàn thành các hạng mục thiết yếu, gồm đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước sinh hoạt, hạ tầng điện và cầu qua khu vực sản xuất.

Hơn 30 hộ dân xã Châu Khê có nhu cầu bố trí chỗ ở tại khu tái định cư. Ảnh: Nguyễn Nam

Tại xã Yên Hòa, nguy cơ sạt lở tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư hạ tầng bảo vệ khu dân cư và bảo đảm giao thông. Vào mùa mưa, nước suối dâng cao gây ngập úng nhà cửa, ảnh hưởng đất sản xuất và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Để xử lý tình trạng này, địa phương đề xuất đầu tư dự án kè chống sạt lở suối khe Chà Hạ với tổng mức đầu tư dự kiến 32 tỷ đồng, chiều dài khoảng 1.920 m. Công trình được kỳ vọng bảo vệ khoảng 13 ha đất sản xuất nông nghiệp, nhà ở, tài sản và an toàn của 262 hộ dân, đồng thời bảo vệ đường giao thông và các công trình hạ tầng liên quan.

Nếu được đầu tư xây dựng, công trình kè chống sạt lở suối khe Chà Hạ với chiều dài gần 1,9 km sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và diện tích đất sản xuất tại xã Yên Hòa. Ảnh: Nguyễn Nam

Một điểm sạt lở khác trên tuyến đường Xiềng Men – Xốp Kha cũng cần được xử lý dứt điểm. Sau các đợt mưa lớn, đất đá sạt xuống nhiều lần, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng việc đi lại của người dân bản Xốp Kha với 88 hộ, 408 nhân khẩu.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, việc bố trí, ổn định dân cư xen ghép cũng được địa phương quan tâm. Năm 2025, cả 29 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí 7,25 tỷ đồng đã hoàn thành xây dựng nhà ở. Năm 2026, có 35 hộ với 152 nhân khẩu thuộc diện được hỗ trợ, tổng kinh phí 8,75 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, 4 hộ đã hoàn thành nhà ở và chuyển vào sinh sống, 6 hộ đạt khoảng 80% khối lượng xây dựng; các hộ còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn cho người dân

Tại xã Con Cuông, dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Vĩnh Hoàn được triển khai từ tháng 7/2026 theo quy trình xây dựng công trình khẩn cấp, trên cơ sở Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 9/7/2026 của UBND tỉnh. Đến nay, tổng khối lượng xây lắp đạt hơn 80%. Các hạng mục san nền, nền đường, hệ thống thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa và di chuyển đường dây điện 35 kV, trạm biến áp đã hoàn thành.

Dự án được giao 9,9 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 8,19 tỷ đồng, đạt 82,7%. Trong đợt bàn giao đất đầu tiên, 7 hộ dân thuộc diện tái định cư đã được giao đất, trong đó 5 hộ đang triển khai xây dựng nhà ở. Địa phương dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 5/11/2026 và bàn giao đất cho 3 hộ còn lại trước ngày 15/11/2026. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng đến điều kiện thi công và tiến độ các hạng mục còn lại.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tiến độ thi công dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông. Ảnh: Nguyễn Nam

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan rà soát cụ thể tình hình từng công trình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm trong quá trình triển khai; chủ động đề xuất phương án tháo gỡ theo thẩm quyền. Đối với dự án kéo dài tại xã Châu Khê, cần đánh giá đầy đủ khối lượng đã thực hiện, nhu cầu bố trí dân cư và khả năng cân đối nguồn vốn, trên cơ sở đó đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

Nền, móng của dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông đến thời điểm hiện nay cơ bản đáp ứng được tiến độ. Ảnh: Nguyễn Nam

Đối với các điểm sạt lở tại xã Yên Hòa, cần xác định mức độ cấp thiết, ưu tiên giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và duy trì giao thông cho người dân. Với dự án tái định cư tại xã Con Cuông, cần tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng và an toàn công trình, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

Việc tháo gỡ các vướng mắc không chỉ nhằm hoàn thành những hạng mục xây dựng còn dang dở mà còn trực tiếp liên quan đến điều kiện sống, sản xuất và sự an toàn của người dân vùng cao. Vì vậy, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện, từng bước giải quyết những tồn tại kéo dài, sớm ổn định đời sống cho các hộ dân trong vùng có nguy cơ thiên tai, sạt lở.