Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài

Dự án di dân vùng biên giới thiếu vốn, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện

Trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án Di dân khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ.

Được phê duyệt năm 2012, dự án có tổng mức đầu tư hơn 198,4 tỷ đồng, nhằm bố trí ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, điều kiện sống đặc biệt khó khăn, đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu. Tuy nhiên, đến nay, tổng vốn đã bố trí mới đạt hơn 62,4 tỷ đồng, tương đương 31,49%.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra thực tế Dự án Di dân khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn tại bản Huồi Mới, xã biên giới Tri Lễ. Ảnh: Nguyễn Nam

Một số tuyến đường với tổng chiều dài theo lý trình 6,24 km đã được triển khai. Trong đó, đoạn từ Km5+500 đến Km9+140 đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế, nhiều hạng mục chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến kết nối giao thông, điều kiện sinh hoạt và mục tiêu ổn định dân cư.

Theo báo cáo của UBND xã Tri Lễ, dự án có nhu cầu bố trí dân cư tập trung cho 133 hộ, với 959 nhân khẩu tại các bản Huồi Mới, Nậm Tột và Huồi Xái. Các hạng mục cần tiếp tục đầu tư gồm đường giao thông, cầu Bản Chọt, hệ thống điện, nước sinh hoạt, thủy lợi, hạ tầng khu dân cư, nhà văn hóa cộng đồng và phòng học mầm non tại bản Huồi Mới. Đáng chú ý, cầu Bản Chọt tại Km2+490,98 đã khởi công nhưng chưa thể tiếp tục thi công do thiếu vốn.

Lãnh đạo UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực được địa phương chọn để bố trí khu tái định cư cho người dân các bản giáp biên giới Tri Lễ. Ảnh: Nguyễn Nam

Trước thực trạng này, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu rà soát toàn diện tình hình triển khai dự án, xác định cụ thể khối lượng đã hoàn thành, các hạng mục còn thiếu và nhu cầu vốn để tiếp tục thực hiện. Việc rà soát phải phù hợp với địa giới hành chính hiện nay, xác định rõ phạm vi đầu tư, tránh trùng lặp; đồng thời, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho những công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống và ổn định dân cư.

Mặt bằng do địa phương khảo sát để xây dựng khu tái định cư nằm dọc khe Huồi Mới. Ảnh: Nguyễn Nam

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị liên quan cần đánh giá đầy đủ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn, làm cơ sở xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Rà soát dự án hồ chứa nước Rú Giang, làm rõ nhu cầu vốn

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Rú Giang trên địa bàn xã Đông Hiếu. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2010, điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 76,862 tỷ đồng vào năm 2014.

Tại buổi kiểm tra hồ chứa nước Rú Gang, xã Đông Hiếu, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, vướng mắc kéo dài cần được rà soát kỹ để có phương án xử lý. Ảnh: Nguyễn Nam

Công trình có mục tiêu bảo đảm nguồn nước tưới cho 40 ha cà phê, 240 ha cỏ phục vụ chăn nuôi bò sữa, cấp nước sinh hoạt cho khu vực chăn nuôi, đồng thời, phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp và du lịch văn hóa – lịch sử địa phương.

Tuy nhiên, dự án đã dừng thi công từ tháng 4/2014 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, tổng vốn đã bố trí và giải ngân là 46,778 tỷ đồng. Một số hạng mục được thi công, đưa vào khai thác thực tế từ năm 2015 nhưng chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao theo quy định. Trong khi đó, các hạng mục đập phía tả, nhà quản lý và tràn xả lũ vẫn chưa được triển khai.

Theo đề xuất của UBND xã Đông Hiếu, để hoàn thành công trình cần rà soát, điều chỉnh một số nội dung đầu tư, cập nhật giải pháp kỹ thuật và cơ cấu nguồn vốn. Chi phí hoàn thành dự án dự kiến tăng do biến động giá nhân công, vật liệu, máy móc và chi phí giải phóng mặt bằng. Vì vậy, địa phương kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 110 tỷ đồng, đồng thời đề xuất kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2027.

Hồ Rú Gang trong giai đoạn tích nước. Ảnh: Nguyễn Nam

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ hồ sơ, hiện trạng công trình, khối lượng đã thực hiện và những phần việc còn lại; làm rõ nguyên nhân dự án kéo dài, xác định chính xác nhu cầu vốn và phương án xử lý theo quy định. Việc đề xuất điều chỉnh phải có cơ sở, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm an toàn công trình hồ, đập và hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm trong quá trình rà soát, tham mưu phương án tháo gỡ. Những khó khăn, vướng mắc phải được xác định cụ thể, gắn với giải pháp và lộ trình thực hiện rõ ràng, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mục tiêu là sớm xử lý các tồn tại, hạn chế tình trạng dự án kéo dài, gây lãng phí nguồn lực, bảo đảm công trình được hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư.

Làm việc với lãnh đạo các xã Nghĩa Đàn, Nghĩa Lâm, đồng chí Nguyễn Văn Đệ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp những tồn tại kéo dài để có phương án xử lý kịp thời, dứt điểm. Ảnh: Nguyễn Nam

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến tập trung quy mô công nghiệp trên địa bàn các xã Nghĩa Đàn, Nghĩa Lâm.