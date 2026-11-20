Năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2026, cả 3 xã Phú Thiện, Chư A Thai và Ia Hiao đều đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho năm 2027.

Nổi bật, xã Phú Thiện thu ngân sách đến ngày 18-11 đạt 46,36 tỷ đồng, thu hút 14 dự án mới với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng, thành lập 22 doanh nghiệp.

Xã Chư A Thai có tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 8,96%, vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 17,14 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng và thành lập được 10 doanh nghiệp mới.

Xã Ia Hiao dự ước hoàn thành 17/17 chỉ tiêu, tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 8,60%, thu ngân sách 9,5 tỷ đồng; đồng thời sắp xếp còn 11 thôn, buôn và 6 trường học, tổ chức bầu cử và diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã còn khó khăn về vốn đối ứng, giải ngân đầu tư công và hạ tầng. Cụ thể, xã Phú Thiện giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 53,4%, còn vướng mắc về sạt lở bờ sông Ia Sol, đất đai và hạ tầng cụm công nghiệp.

Xã Chư A Thai giải ngân vốn trên 56%, khó khăn về nước tưới, đầu ra nông sản. Xã Ia Hiao còn vướng mắc trong di dời dân vùng thiên tai, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ chậm.

Năm 2027, 3 xã đặt mục tiêu tăng trưởng đạt từ 8,60-9,83%; tập trung thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch theo lợi thế địa phương; đồng thời, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95-100% kế hoạch, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã tham gia ý kiến, phân tích và làm rõ những khó khăn, vướng mắc được các địa phương báo cáo; đồng thời định hướng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm giúp các xã hoàn thiện kế hoạch, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2027.

Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị 3 địa phương tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là phát triển nông nghiệp bền vững gắn với thương hiệu lúa gạo, khoai lang, thủy sản và nâng cao hiệu quả hệ thống thủy lợi.

Cùng với đó, rà soát tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư; tăng cường phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đầu tư hạ tầng kết nối vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu 3 xã quan tâm phát triển y tế cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, lễ hội văn hóa địa phương; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đối với kế hoạch năm 2027, các địa phương cần rà soát số liệu, xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cao, trung bình và thấp trên cơ sở dữ liệu cụ thể; xác định rõ nguồn thu, nhiệm vụ chi, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.