Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh làm việc với một số xã về công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh đá quý

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; việc kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác, kinh doanh đá quý trên địa bàn quản lý; khó khăn vướng mắc và các giải pháp thực hiện của chính quyền các xã.

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo chi tiết về tình hình quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhỏ lẻ, tự phát. Tuy nhiên, do địa bàn đồi núi rộng, địa hình phức tạp và đặc thù giá trị kinh tế cao của đá quý, nên tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo xã Mường Lai kiến nghị một số khó khăn vướng mắc trong quản lý khai thác đá quý.

Bên cạnh đó, hoạt động buôn bán, kinh doanh đá quý tại các chợ truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể cũng bộc lộ không ít khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, nhất là việc minh bạch nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đá quý, niêm yết giá, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Cùng với đó, nhiều cơ sở kinh doanh còn hoạt động mang tính tự phát, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về thương mại và khoáng sản.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc quản lý, khai thác và kinh doanh đá quý phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật, tránh tình trạng "chảy máu" tài nguyên, thất thoát ngân sách nhà nước và gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai thác, kinh doanh đá quý trên địa bàn, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Các sở, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ tài chính và an toàn lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình kinh doanh hợp pháp phát triển ổn định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại xã Mường Lai.

Cùng với đó, các địa phương cần nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền cơ sở; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường minh bạch, an toàn để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với công tác tuyên truyền, đồng hành cùng Nhân dân là yếu tố then chốt để các xã tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại chợ đá quý Lục Yên.

Trước khi diễn ra buổi làm việc với các xã, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại xã Mường Lai, chợ đá quý và 1 số hộ kinh doanh đá quý, đá phong thuỷ trên địa bàn xã Lục Yên.