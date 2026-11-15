Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Lào Cai

Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu và Nhân dân tham dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố 18 Kim Tân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá những kết quả nổi bật trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đời sống khu dân cư.

Tổ dân phố 18 Kim Tân có trên 500 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, 12 dân tộc cùng chung sống. Năm 2026, tổ dân phố có 474 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng Tổ dân phố số 18 Kim Tân.

Nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư được thành lập và phát huy hiệu quả như mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, mô hình tuyến phố cựu chiến binh tự quản. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được địa phương duy trì với 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi và 4 câu lạc bộ dân vũ khiêu vũ.

Hoạt động xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ dân phố số 18 Kim Tân tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu của Tổ dân phố 18 Kim Tân.

Trong năm 2026, Tổ dân phố 18 Kim Tân vận động được trên 20 triệu đồng ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tổ không có hộ nghèo và cận nghèo, đây là kết quả thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, ý thức tự lực vươn lên của các hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố 18 Kim Tân đạt được trong thời gian qua.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh đã thông tin đến người dân tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt, ngày 12/10/2026, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Đề án số 17-ĐA/TU về xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai. Đề án nhằm cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở, đổi mới phương thức phát triển và quản trị, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn phường Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh đề nghị Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân Tổ dân phố số 18 Kim Tân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tự quản; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, ấm no và hạnh phúc, cùng địa phương thực hiện thành công mô hình phường xã hội chủ nghĩa.

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân cùng tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư (ảnh dưới):