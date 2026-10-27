Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà tiếp Đoàn cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chiều 27-10, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp Đoàn cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào do đồng chí Phongtisouk Siphomthaviboun - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà chào mừng đoàn đến thăm, học tập và nghiên cứu thực tế tại Khánh Hòa. Đồng chí nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào, tỉnh Khánh Hòa luôn xác định tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào là một trong những ưu tiên trong công tác đối ngoại. Tỉnh chú trọng thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà thông tin đến đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; đồng thời trao đổi về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà bày tỏ tin tưởng, chương trình bồi dưỡng và nghiên cứu thực tế lần này sẽ góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền chặt.

Đồng chí Phongtisouk Siphomthaviboun phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt Đoàn cán bộ nước CHDCND Lào, đồng chí Phongtisouk Siphomthaviboun cho biết, trong hơn một tháng qua, các thành viên đã được học tập, trao đổi nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích về công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý nhà nước.

Bên cạnh chương trình học tập, đoàn còn gặp gỡ cán bộ, người dân tại các địa phương để tìm hiểu đời sống, sinh kế của đồng bào, công tác bảo tồn văn hóa và hoạt động tôn giáo. Qua các chuyến nghiên cứu thực tế tại Khánh Hòa, các thành viên có thêm kinh nghiệm về việc triển khai chính sách trong thực tiễn. Đây là cơ sở để đoàn tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phongtisouk Siphomthaviboun.

Đồng chí Phongtisouk Siphomthaviboun tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Thanh Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và tôn giáo cho 20 cán bộ Lào năm 2026 do Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang chủ trì tổ chức theo nhiệm vụ được Bộ Dân tộc và Tôn giáo giao, trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước. Từ tháng 9 đến nay, các học viên đã hoàn thành các chuyên đề lý thuyết, đồng thời nghiên cứu thực tế tại xã Bác Ái Tây, Vườn quốc gia Núi Chúa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chùa Long Sơn và các di tích tháp Chăm, qua đó tìm hiểu sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số, công tác bảo tồn văn hóa và hoạt động tôn giáo.

Theo chương trình, thời gian tới, đoàn tiếp tục nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa tại khu vực Ninh Hòa, xã Khánh Sơn và một số địa phương khác.

MÃ PHƯƠNG