Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà kiểm tra đột xuất một số bếp ăn bán trú tại trường học

Sáng 12-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú tại một số trường trên địa bàn phường Nam Nha Trang và xã Diên Khánh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Sở Y tế, UBND các xã, phường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà kiểm tra khu tiếp phẩm tại Trường Mầm non Nam Nha Trang (điểm lẻ của trường chính) vào lúc 5 giờ ngày 12-11.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà kiểm tra cơ sở vật chất của bếp ăn bán trú Trường Mầm non Nam Nha Trang, trường chính.

Đoàn đã kiểm tra bếp ăn bán trú tại các trường: Mầm non Nam Nha Trang (trường chính và điểm lẻ của trường chính); Tiểu học Nam Nha Trang phân hiệu Phước Hải; Mầm non Diên Khánh (trường chính) và Tiểu học Diên Khánh phân hiệu 3.

Tại các bếp ăn, đoàn đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất; quy trình tiếp phẩm, chế biến, lưu mẫu thức ăn, phân chia khẩu phần thức ăn cho học sinh, nhất là việc chấp hành các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học đối với các bếp ăn hợp đồng của đơn vị tư nhân...

Nhân viên bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Nam Nha Trang phân hiệu Phước Hải nhận thực phẩm vào 6 giờ ngày 12-11 để chuẩn bị cho bữa trưa.

Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị của các trường về chi phí thù lao cho đội ngũ cấp dưỡng và các chi phí phục vụ nấu ăn bán trú; đầu tư xây dựng phòng ăn chung cho học sinh ở Trường Tiểu học Diên Khánh phân hiệu 3.

Cấp dưỡng Trường Mầm non Diên Khánh, trường chính chuẩn bị bữa sáng cho trẻ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà kiểm tra nguyên liệu bữa ăn tại Trường Mầm non Diên Khánh, trường chính.

Phát biểu sau buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Hà đánh giá, công tác tổ chức bếp ăn bán trú tại các trường, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến công đoạn chia thức ăn cho học sinh đều được thực hiện theo quy trình, bảo đảm yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các địa phương và nhà trường tiếp tục quan tâm, tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào, quy trình sơ chế, chế biến và phân chia khẩu phần ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh; giao UBND xã Diên Khánh xem xét kiến nghị đầu tư xây dựng phòng ăn chung cho học sinh.

Đoàn kiểm tra quy trình lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn của Trường Tiểu học Diên Khánh phân hiệu 3.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà kiểm tra công khai thông tin, hình ảnh bữa ăn của Trường Tiểu học Diên Khánh phân hiệu 3 trên nhóm của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà kiểm tra khẩu phần ăn của học sinh Trường Tiểu học Diên Khánh phân hiệu 3.

Đối với cơ chế tổ chức bếp ăn bán trú, đồng chí Nguyễn Thanh Hà giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các quy định hiện hành, đánh giá điều kiện thực tế và đặc thù của từng địa phương để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Trong đó, nghiên cứu phương án tách chi phí thù lao cho đội ngũ cấp dưỡng và các chi phí phục vụ nấu ăn ra khỏi tiền ăn của học sinh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.