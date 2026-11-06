Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Hòa Bình, phường Bắc Cam Ranh

Chiều 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Cam Ranh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Hòa Bình, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo phường Bắc Cam Ranh, cùng đông đảo người dân Tổ dân phố Hòa Bình.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại khu dân cư. Theo đó, Tổ dân phố Hòa Bình có 1.450 hộ, hơn 6.400 nhân khẩu. Thời gian qua, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư văn minh. Nổi bật là các hoạt động vận động người dân đóng góp bê tông hóa đường giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; thực hiện phong trào xây dựng “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, khuyến học, khuyến tài. Bên cạnh đó, người dân tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, góp phần chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả phường Bắc Cam Ranh và Tổ dân phố Hòa Bình đạt được. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời, bám sát chủ đề “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà trao quà cho các hộ khó khăn.

Ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho các hộ khó khăn.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội của người dân Tổ dân phố Hòa Bình.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Hòa Bình cùng các mạnh thường quân trao 40 suất quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Tổ dân phố Hòa Bình cũng biểu dương 2 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; phát động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2027.