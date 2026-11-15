Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Quảng Bằng

Quang cảnh Ngày hội

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư trong năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Thôn Quảng Bằng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Phú Hòa và thôn Quảng Bằng cũ. Thôn hiện có 432 hộ, 1.760 nhân khẩu với 10 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ nhau về vốn, giống, ngày công để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Các tầng lớp Nhân dân tham dự ngày hội

Đến nay, số hộ nghèo của thôn giảm từ 3 hộ xuống còn 2 hộ; hộ cận nghèo giảm từ 4 hộ xuống còn 3 hộ; tỷ lệ hộ khá, giàu tiếp tục tăng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 96,9%.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì với nhiều hình thức phong phú như dưỡng sinh, bóng chuyền, dân vũ, hát then - đàn tính, múa dân gian các dân tộc. Công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài được quan tâm; trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, không còn tình trạng học sinh bỏ học.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc ( thứ 2 bên phải qua) tặng hoa chúc mừng thôn Quảng Bằng

Nhân dân trong thôn cũng tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình tự quản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào tương thân, tương ái, chăm lo gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên. Riêng Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được 16,5 triệu đồng, cùng nhiều nguồn lực hỗ trợ các trường hợp ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Quảng Bằng đạt được trong năm 2026. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc; phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu tại ngày hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập; chăm lo tốt hơn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp.

Tuyên dương các gia đình văn hoá, cá nhân tiêu biểu

Dịp này, địa phương đã công bố quyết định công nhận các gia đình văn hóa; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thôn Quảng Bằng cũng phát động phong trào thi đua năm 2027, quyết tâm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.