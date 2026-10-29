Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án

Dự án Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ có diện tích khoảng 228,52ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng. Giai đoạn 1 cần giải phóng mặt bằng 102,24ha, liên quan đến 273 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức. Đến ngày 28/10/2026, tổng diện tích đã giao và tạm bàn giao cho nhà đầu tư đạt 69,9ha. Công tác san gạt mặt bằng, thi công khu nhà Club house, các nhà phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật sân golf đang được triển khai. Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc về kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, đất rừng sản xuất và di dời mồ mả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú kiểm tra Dự án Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng và xã Thanh Chăn (khu A).

Đối với Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng và xã Thanh Chăn (Khu A), công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 18,44ha, kinh phí khoảng 55,188 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã tạm ứng 31,318 tỷ đồng để chi trả bồi thường; tỉnh đã giao đất, cho thuê đất đợt 1 với diện tích 7,35ha. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế. Qua kiểm tra ngày 21/10/2026, Sở Xây dựng ghi nhận Công ty Cổ phần Danco Land chưa triển khai thi công thực tế, chưa bố trí máy móc, nhân lực và chưa lựa chọn nhà thầu xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú kiểm tra Dự án Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm (khu A).

Tại Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm (Khu A), nhà đầu tư đã tạm ứng 23,045 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng. Ngày 2/10, UBND phường Mường Thanh đã tạm bàn giao 11,96ha cho nhà đầu tư; phương án bồi thường đối với 1 tổ chức và 51 hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 10,88 tỷ đồng. Sau lễ động thổ ngày 30/9/2026, nhà đầu tư đang khảo sát hiện trạng, chuẩn bị triển khai công tác mặt bằng. Dự án còn vướng mắc về ranh giới, địa điểm thực hiện, chính sách bồi thường cây trồng, vật nuôi và thủ tục xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tuyến đường vào dự án đi qua khu vực bảo vệ của di tích Noong Nhai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án để chủ động phối hợp, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền. Các đơn vị, các xã đẩy nhanh hơn nữa công tác kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển, sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công trên diện tích đã được bàn giao.

Đại diện nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Thanh Nưa tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị liên quan cần rà soát kỹ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đối chiếu tiến độ, khối lượng thực hiện để làm rõ trách nhiệm của từng bên; kịp thời chấn chỉnh những nội dung chậm trễ, vướng mắc, từ đó xác định biện pháp khắc phục và thời hạn hoàn thành cụ thể. Các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ kế hoạch.