Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú kiểm tra dự án tại xã Mường Phăng

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa các dự án: Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) và công tác thi công 2 điểm tái định cư trên địa bàn xã Mường Phăng.

Đến nay, dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ cơ bản đã hoàn thành công tác GPMB, tạo điều kiện để nhà đầu tư lập hồ sơ thuê đất trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tổng diện tích đã thu hồi, bàn giao mặt bằng gần 30ha của 195 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Lãnh đạo UBND xã Mường Phăng báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án quan trọng trên địa bàn.

Đối với dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), 2 điểm tái định cư đã hoàn thành công tác đo đạc quy chủ, xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm và khái toán phương án bồi thường. UBND xã Mường Phăng đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác cắm biên đo đạc quy chủ hoàn thành đo đạc quy chủ trên toàn tuyến chính của cao tốc. Xã Mường Phăng đã phối hợp xác minh nguồn gốc đất cho 125/431 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức…

UBND xã Mường Phăng cùng các đơn vị liên quan đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tập trung vào nguồn cung vật liệu xây dựng, di dời đường điện và công tác GPMB...

Đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Mường Phăng và các đơn vị trong thực hiện những công trình dự án trên địa bàn. Đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ban hành sớm nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu kết luận cuộc họp.

Cấp ủy, chính quyền xã Mường Phăng tăng cường phối hợp, đồng hành và thường xuyên động viên nhà đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Tập trung thu hút các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát dự án Tổ hợp nhà ở nghỉ dưỡng, du lịch, thương mại dịch vụ và trung tâm thương mại tại khu vực phụ cận hồ Pa Khoang, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan quan tâm hướng dẫn thủ tục liên quan đến công tác GPMB; rà soát, hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường, cảnh quan; xây dựng phương án di dời đường điện trong vùng dự án… nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã Mường Phăng.