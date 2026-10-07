Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú kiểm tra công tác tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú kiểm tra công tác chuẩn bị ngày hội tại Phố đi bộ Mường Thanh.

Tại Phố đi bộ Mường Thanh và Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, đoàn kiểm tra công tác sắp xếp, bố trí các gian hàng; kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc; hệ thống điện; công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và các điều kiện phục vụ ngày hội.

Đoàn rà soát công tác chuẩn bị lễ khai mạc ngày hội.

Trong sáng 7/10, đoàn đã đến thực tế khu vực ruộng bậc thang tại bản Phù Lồng B, xã Pu Nhi và công tác chuẩn bị ngày hội tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, xã Pu Nhi, nơi dự kiến tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa trong khuôn khổ ngày hội.

Đoàn thực tế khu vực ruộng bậc thang tại bản Phù Lồng B, xã Pu Nhi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện phần việc theo kế hoạch; bảo đảm cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, cảnh quan và điều kiện phục vụ đại biểu, nhân dân, du khách trong thời gian diễn ra ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú kiểm tra công tác chuẩn bị ngày hội tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị xã Pu Nhi khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló trở thành điểm du lịch cấp tỉnh, công bố tại lễ khai mạc ngày hội sắp tới.