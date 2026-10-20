Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân khảo sát Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang), khảo sát thực tế tại Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình.

Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình được tổ chức lại từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Cà Mau theo Quyết định số 3001 của UBND tỉnh, là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Năm học 2026–2027, trường duy trì 3 cấp học gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, với 24 lớp, tổng số 1.186 học sinh, bình quân khoảng 49 học sinh/lớp. Trong đó, 702 học sinh tham gia bán trú, chiếm khoảng 60% tổng số học sinh toàn trường.

Theo ông Tống Quang Khả, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình, sau khi tổ chức lại, nhà trường tiếp tục duy trì nền nếp dạy học, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện hồ sơ nhân sự và bố trí vị trí việc làm theo quy định. Hiện trường có 56 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và phục vụ học sinh.

Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình duy trì 3 cấp học với tổng số 1.186 học sinh trong năm học 2026–2027.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang mô hình trường công lập còn đặt ra nhiều khó khăn về nhân sự và tài chính. Một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên mong muốn được xem xét tiếp nhận vào viên chức nếu đủ điều kiện theo quy định, qua đó yên tâm công tác lâu dài.

Bên cạnh đó, năm học 2026–2027 là năm đầu tiên nhà trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nhóm 2. Nguồn kinh phí chưa ổn định, gây áp lực trong việc cân đối nguồn thu, bảo đảm hoạt động thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình.

Trường có khuôn viên rộng 27.750 m², gồm 24 phòng học, 2 phòng tin học, 3 phòng thí nghiệm, thư viện, hội trường, phòng y tế, bếp ăn tập thể và 10 phòng nghỉ bán trú được trang bị máy lạnh.

Tuy nhiên, một số công trình đã được sử dụng trong thời gian dài, có dấu hiệu xuống cấp. Sân trường và sân thể thao thấp, thường bị ngập khi mưa lớn hoặc triều cường; nhà ăn, khu bếp và khu nghỉ trưa cần được cải tạo...

Khu vực bếp ăn bán trú của Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình cần được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ học sinh.

Từ thực tế trên, nhà trường kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm bố trí nguồn lực sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, sân trường và các hạng mục xuống cấp; đồng thời bổ sung thiết bị dạy học, nhất là thiết bị phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về lâu dài, nhà trường đề xuất đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy mô trường phổ thông có 3 cấp học.

Theo phương án đang được nghiên cứu, giai đoạn 2027–2030, quy mô nhà trường dự kiến tăng lên 36 lớp, với khoảng 1.670 học sinh. Tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 111,41 tỷ đồng.

Khuôn viên Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình với hệ thống phòng học, sân thể thao phục vụ hoạt động dạy và học; một số hạng mục cần được nâng cấp, cải tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường.

Phát biểu kết luận chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị các đơn vị liên quan rà soát toàn diện hiện trạng cơ sở vật chất, đánh giá những khó khăn của nhà trường để đề xuất giải pháp sửa chữa phù hợp. Trong đó, cần ưu tiên các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học, điều kiện sinh hoạt bán trú của học sinh; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư lâu dài, tạo điều kiện để nhà trường hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững./.