Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân khảo sát Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân khảo sát vị trí chuẩn bị khởi công nâng cấp Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau; cùng dự có Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Quân - Dân y thông tin về tình hình hoạt động trong thời gian qua và công tác triển khai dự án nâng cấp bệnh viện do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án có quy mô nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất, gồm cải tạo khối cấp cứu - phẫu thuật, khối khoa nội - ngoại; xây dựng mới khu xử lý nước thải, khối nghiệp vụ kỹ thuật, khu điều trị nội trú...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành khảo sát các vị trí trong khuôn viên Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, việc nâng cấp Bệnh viện Quân - Dân y phải bảo đảm tính đồng bộ, tránh tình trạng tập trung quá nhiều vào phần kiến trúc bên ngoài nhưng bên trong lại thiếu trang thiết bị chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân đề nghị bệnh viện cần xây dựng đề án tổng thể; phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện lộ trình nâng hạng bệnh viện để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, Bệnh viện Quân - Dân y cần đánh giá sát thực trạng hiện nay để xác định chính xác nhu cầu nhân lực, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu nâng cấp bệnh viện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành

, thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau.