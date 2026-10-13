Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ xây dựng các trường nội trú biên giới
Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Hạnh, Thuận An và Đắk Wil.
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Hạnh và Đắk Wil đang được triển khai xây dựng giai đoạn 2.
Đến nay, công trình Trường Thuận Hạnh đạt khoảng 12% khối lượng, các hạng mục cơ bản bảo đảm tiến độ; Trường Đắk Wil đạt khoảng 8% khối lượng.
Tuy nhiên, một số khối nhà tại cả 2 trường vẫn chậm tiến độ so với cam kết, nhất là công trình Trường Phổ thông nội trú Đắk Wil.
Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết mưa nhiều kể từ khi bàn giao mặt bằng, cùng với việc huy động nhân công, thiết bị và vật tư của đơn vị thi công chưa đáp ứng yêu cầu.
Đối với Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An đã giải ngân 215,8 tỷ đồng, tương đương 95,5%, tiến độ thực hiện đạt khoảng 98% khối lượng. Hiện nay đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các công việc còn lại tại khối nhà ký túc xá S9, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để bàn giao công trình đưa vào sử dụng 20/10/2026.
Qua kiểm tra thực tế tại công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các đơn vị thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Hạnh và Đắk Wil cần quyết liệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công tổng thể và chi tiết cho từng hạng mục; bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, bù đắp khối lượng các hạng mục đang chậm, bảo đảm hoàn thành phần thô công trình trước ngày 15/12/2026.
Rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai 2 trường giai đoạn 1, Tổ công tác thường trực, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công hằng tuần, hằng tháng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Đối với Trường Thuận An, sau 1 tháng đưa vào dạy học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với nhà trường rà soát, điều chỉnh các hạng mục chưa phù hợp với lứa tuổi và chiều cao của học sinh, bảo đảm thuận tiện, an toàn trong quá trình sinh hoạt, học tập.
Nhà trường cần đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị tại khu ký túc xá và khu thể thao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện của học sinh; khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình đã được đầu tư, trong đó có hồ bơi, tăng cường việc giảng dạy kỹ năng bơi lội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-minh-kiem-tra-tien-do-xay-dung-cac-truong-noi-tru-bien-gioi-469054.html