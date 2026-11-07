Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án Nâng cấp đường ĐT717

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nghe chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo tiến độ dự án

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, sau gần 10 tháng khởi công, đến nay, khối lượng thi công toàn dự án mới đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước dọc, cống ngang và tường chắn đã được triển khai, tuy nhiên nhiều hạng mục vẫn chưa thi công. Về giải ngân, năm 2026, dự án được bố trí 40 tỷ đồng. Đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 34,9 tỷ đồng, tương đương 86,28% kế hoạch.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác nhận thấy nhân lực, máy móc, thiết bị của nhà thầu bố trí tại công trường chưa đáp ứng yêu cầu. Số lượng công nhân còn ít, nhiều máy móc không hoạt động, khiến việc thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trong khi đó, tuyến đường vẫn đang khai thác nên việc tổ chức thi công thiếu đồng bộ còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường ĐT717 được nâng cấp, dài 9,5 km, điểm đầu giao với đường ĐT766, điểm cuối giáp ranh xã Đạ Huoai 3, nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 8 m, vốn đầu tư 244,8 tỷ đồng

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, đơn vị thi công cho biết nguồn cung bê tông nhựa đang hạn chế do các trạm sản xuất quá tải, trong khi vật liệu cấp phối đá dăm tại các mỏ đá lân cận khan hiếm, một số mỏ đã hết công suất khai thác năm 2026.

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương làm việc với nhà thầu để tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, đồng thời rà soát lại tiến độ từng hạng mục, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ nhằm bù đắp khối lượng chậm.

Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án mới đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vẫn chưa thi công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng yêu cầu nhà thầu đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, hướng dẫn phương tiện lưu thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ; xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu, trường hợp tiếp tục chậm trễ, không có chuyển biến phải xem xét xử lý theo quy định hợp đồng.

Việc tiến độ thi công chậm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình thi công

Việc đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng đường ĐT717 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần quyết liệt triển khai các giải pháp, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 26/6/2025, với tổng mức đầu tư hơn 244,8 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài 9,5 km, điểm đầu giao với đường ĐT766, điểm cuối giáp ranh xã Đạ Huoai 3, nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 8 m. Ngoài nâng cấp mặt đường, dự án còn xây dựng mới một cầu bê tông cốt thép, hệ thống thoát nước và các công trình bảo đảm an toàn giao thông. Công trình khởi công ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành ngày 15/1/2028.