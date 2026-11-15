Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hàm Thắng

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chung vui Ngày hội tại TDP Xuân An 2

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” trong năm 2026.

TDP Xuân An 2 hiện có 1.451 hộ với 5.751 nhân khẩu, được chia thành 24 tổ nhân dân tự quản. Năm qua, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể đã phối hợp vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hàm Thắng dự ngày hội

Trong phát triển kinh tế và giảm nghèo, toàn TDP có 3.541 người trong độ tuổi lao động, trong đó 2.869 người có việc làm và thu nhập ổn định, đạt 86,1%. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, trên địa bàn tỷ lệ hộ nghèo còn 0,34%, hộ cận nghèo 0,56%, 75% hộ gia đình có nhà ở kiên cố. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được đông đảo Nhân dân hưởng ứng, với 1.363/1.390 hộ đăng ký đạt danh hiệu, tỷ lệ 98,1%.

Các đại biểu cùng đông đảo bà con Nhân dân về dự ngày hội

Tinh thần đoàn kết còn thể hiện qua các hoạt động tương trợ, chăm lo người có công, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Trong năm qua, TDP vận động nhiều nguồn lực trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi; duy trì các quỹ an sinh, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật, người dân đã đóng góp hơn 157,5 triệu đồng thực hiện 6 công trình dân sinh, tập trung nâng cấp đường bê tông, sửa chữa và khơi thông hệ thống thoát nước, cải thiện điện chiếu sáng tại các tuyến hẻm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội

Cùng với đó, các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp được duy trì thông qua các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, tổng vệ sinh đường phố, thu gom rác và mô hình “5 không, 3 sạch”. Công tác giữ gìn an ninh trật tự được triển khai với nhiều mô hình tự quản như tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; nhà trọ, nhà cho thuê văn minh, an toàn về an ninh trật tự, tổ dân phố không ma túy...

Trưởng Ban Công tác Mặt trận TDP Xuân An 2 đánh trống mừng ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân TDP Xuân An 2.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Đồng chí đề nghị chính quyền phường Hàm Thắng cùng Ban Điều hành TDP tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm chăm lo đời sống người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thông tin tuyên truyền đến người dân nhanh chóng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho hội viên Cựu Chiến binh TDP

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng quà cho các hộ khó khăn

Đồng thời, quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống Nhân dân, đặc biệt các hộ gia đình chính sách, người có công và các hộ còn khó khăn. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả.

Đồng chí Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy phường tặng phần quà cho cán bộ TDP

Đối với những kiến nghị về đầu tư xây dựng trường THCS Xuân An, nâng cấp hạ tầng các tuyến hẻm tại Tổ 5 và đẩy nhanh tiến độ dự án kênh thoát lũ, đồng chí đề nghị UBND phường Hàm Thắng phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu phương án đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2027 để sớm giải quyết những vấn đề dân sinh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy Phường Hàm Thắng trao những phần quà của phường cho hộ khó khăn

Dịp này, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Lãnh đạo phường Hàm Thắng cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa động viên các hộ dân vươn lên trong cuộc sống.