Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong đó, dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh chỉ dành cho một số đối tượng theo quy định. Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường thực hiện trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Về phương án tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc xã, phường, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu xây dựng dự thảo văn bản của UBND tỉnh, đồng thời lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan. Theo dự thảo, UBND xã, phường tổ chức, chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ; các cơ sở giáo dục trực tiếp lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị trong danh sách được UBND cấp xã phê duyệt, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc chi trả chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên tại các địa phương nhìn chung được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục còn chậm chi trả hoặc chi trả chưa đầy đủ do thiếu giáo viên, phát sinh giờ dạy vượt định mức và khó khăn về nguồn kinh phí. Việc phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước dành cho giáo dục tại một số xã, phường còn bất cập, chưa thống nhất.

Trước thực trạng này, Sở đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên; thống nhất phương pháp phân bổ kinh phí, giải quyết dứt điểm những tồn tại trong chi trả tiền dạy thêm giờ trước ngày 31/12/2026.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Tính đến ngày 5/9/2026, các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND cấp xã quản lý có 51.401 người thực tế làm việc, cao hơn 528 người so với số lượng người làm việc được giao chính thức trong tháng 10/2026. Việc giao số lượng người làm việc thấp hơn số người thực tế có mặt gây khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng và bố trí đội ngũ, nhất là trong điều kiện giáo viên, nhân viên còn thừa, thiếu cục bộ giữa các địa bàn, cấp học, môn học.

Hiện nay, 17/148 xã, phường số lượng biên chế có mặt bằng số biên chế được giao, không phát sinh chênh lệch; 13/148 xã, phường số lượng biên chế có mặt thấp hơn số biên chế được giao; 118/148 xã, phường biên chế có mặt cao hơn số biên chế được giao (trong đó, 10 xã, phường có mức chênh lệch lớn).

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của các sở, ngành, địa phương đối với từng nội dung, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh công tác tổ chức bếp ăn bán trú trong trường học có ý nghĩa quan trọng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện các quy định pháp luật và phương án đề xuất; tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc xã, phường. Việc thực hiện phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh an toàn, chất lượng.

Quang cảnh hội nghị.

Liên quan đến việc chi trả chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì kiểm tra việc phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí tại các địa phương, cơ sở giáo dục, nhất là những nơi đang phát sinh vướng mắc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giáo viên.

Về công tác điều động, biệt phái viên chức giáo dục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Đây là giải pháp mang tính kỹ thuật nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, cân đối đội ngũ, chủ động điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; khuyến khích các địa phương phối hợp, tự điều tiết trong phạm vi quản lý. Việc điều động, biệt phái phải đặt yêu cầu nhiệm vụ chung lên hàng đầu, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. Trường hợp không tự cân đối được, các địa phương tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ để tham mưu phương án điều tiết phù hợp.