Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng gần 400 cán bộ tham gia hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (bên trái) và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi tham dự chương trình hiến máu sáng 17/10.

Chương trình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Đây cũng là hoạt động thi đua thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng tham gia hiến máu.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Từ Hoàng Ân tham gia hiến máu.

Kết quả tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận 435 đơn vị máu.

Sự tham gia tích cực của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần lan toả mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn của phong trào, khuyến khích Nhân dân chung tay hiến máu nhân đạo, trao đổi trao cơ hội sống cho những bệnh nhân cần máu.

Khu vực đăng ký thông tin được Ban tổ chức sắp xếp chu đáo, khoa học.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia, kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến máu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh đã vận động được 12.000 lượt người đăng ký hiến máu và tiếp nhận 10.813 đơn vị máu (đạt 45% chỉ tiêu Trung ương giao).

Mặc dù các chiến dịch lớn như Tết và Lễ hội Xuân hồng, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, Tháng Nhân đạo, Hành trình Đỏ... đạt kết quả tích cực, song công tác vận động vẫn gặp không ít khó khăn.

Hiện toàn tỉnh có 29/64 xã, phường chưa thành lập ban chỉ đạo và chưa đăng ký lịch tổ chức hiến máu. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng máu thực tế (8.177 túi) đã vượt quá lượng tiếp nhận (7.919 túi).

Tinh thần phấn khởi của các cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện ý nghĩa.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, cho biết: Trong những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung kiện toàn ban chỉ đạo tại các xã, phường; chủ động xây dựng lịch hiến máu và tổ chức theo cụm đối với các địa bàn khó khăn.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác tuyên truyền thông qua các mô hình như “Hiến máu đôi”, “Hiến máu gia đình”; củng cố các câu lạc bộ hiến máu dự bị, ngân hàng máu sống, nhóm máu hiếm và tăng cường theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc những địa phương triển khai còn chậm.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Cà Mau quyết tâm khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu năm 2026, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh./.