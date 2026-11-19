Đoàn công tác thăm Công ty Cổ phần thực phẩm BIM, xã Giang Thành.

Sáng 19/11, đoàn công tác UBND tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức làm trưởng đoàn khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp ở xã Giang Thành và xã Kiên Lương.

Đoàn đến thăm, khảo sát Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM, Công ty Cổ phần INTELFOOD tại xã Giang Thành; Công ty Cổ phần Thủy sản Trung An và các doanh nghiệp sản xuất xi măng tại xã Kiên Lương, gồm: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên và Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) - Xi măng INSEE.

Tại các doanh nghiệp, đoàn công tác tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc; đồng thời thăm hỏi, động viên doanh nghiệp nỗ lực duy trì hoạt động, chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và thực hiện an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức thăm Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) - Xi măng INSEE, xã Kiên Lương.

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động.

Đối với ngành sản xuất xi măng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên; phát huy năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung xi măng ổn định, đáp ứng nhu cầu các công trình trọng điểm của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường phối hợp với sở, ngành và chính quyền địa phương, kịp thời phản ánh, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy hiệu quả nguồn lực sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh năm 2026.

HOÀI NAM