Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà nhân kỷ niệm 136 năm ngày Đức Bổn sư Ngô Lợi viên tịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự trong hoạt động từ thiện, an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời mong muốn các vị chức việc tiếp tục vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương.

Lễ kỷ niệm 136 năm ngày Đức Bổn sư Ngô Lợi viên tịch được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/11/2026 tại chùa Tam Bửu, với các nghi lễ truyền thống của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

ĐỨC TOÀN