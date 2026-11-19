Đoàn công tác kiểm tra công trình Trường Mầm non Nhơn Mỹ (phân hiệu 2).

Sáng 19/11, đoàn kiểm tra số 3 của UBND tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ làm trưởng đoàn kiểm tra 3 công trình do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư tại các xã Nhơn Mỹ, Hội An và Long Kiến.

Tại Trường Mầm non Nhơn Mỹ (phân hiệu 2), dự án có tổng mức đầu tư gần 19,4 tỷ đồng đã hoàn thành cải tạo 2 khối phòng học với 4 phòng và đưa vào sử dụng. Các hạng mục còn lại phải tạm dừng do vướng thủ tục đất đai.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương dừng đầu tư dự án theo đề xuất của Sở Tài chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu rà soát khối lượng đã thực hiện, kinh phí giải ngân; làm rõ cơ sở pháp lý đối với phần đất khoảng 4.000m² người dân dự kiến hiến, đồng thời chuẩn bị phương án đầu tư trường mới phù hợp nhu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tại công trình tuyến đường vành đai song song ĐT.942.

Đối với Trường Mầm non Long Kiến (phân hiệu 2), dự án có tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh từ gần 29 tỷ đồng lên hơn 33,6 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp số 17 đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng nhưng chưa bảo đảm tiến độ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, vật tư, thiết bị, phấn đấu hoàn thành gói thầu trong tháng 11/2026; đồng thời đẩy nhanh thủ tục, lựa chọn nhà thầu đối với các hạng mục còn lại.

Kiểm tra tuyến đường vành đai song song ĐT.942 dài hơn 3,6km, tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, đoàn ghi nhận gói thầu giai đoạn 1 mới đạt khoảng 31% tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu do mặt bằng bàn giao chưa liên tục, một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, vận động người dân, sớm giải quyết việc bố trí tái định cư; chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tổ chức thêm các mũi thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.