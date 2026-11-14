Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Vĩnh Bình

Đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh về địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ gặp gỡ người dân ấp Đồng Tranh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả ấp Đồng Tranh đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên.

Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Người dân tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội.

Đồng bào Khmer biểu diễn văn nghệ tại ngày hội.

Theo Ban lãnh đạo ấp Đồng Tranh, năm 2026, có 99,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Người dân đóng góp 7,2 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, đạt 102,86% chỉ tiêu xã giao; vận động xây dựng mới 5 căn nhà Đại đoàn kết.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tặng quà cho người dân ấp Đồng Tranh.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Nguyễn Văn Đức trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu ấp Đồng Tranh.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; xã Vĩnh Bình tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; các đơn vị tài trợ trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 140 triệu đồng.

UBND xã Vĩnh Bình tặng giấy khen 1 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng giấy khen 3 cá nhân có thành tích trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026.