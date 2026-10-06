Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các chương trình MTQG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng kiểm tra tiến độ dự án tại phường Đông Quang.

Đoàn công tác đã kiểm tra một số dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm: đường giao thông từ ngã tư Đa Sỹ đến đường Vành đai phía Tây, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa (nay thuộc phường Đông Quang); Dự án mặt bằng quy hoạch 7336 và khu vực giải phóng mặt bằng Dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa (cũ), đoạn Đông Thanh - Đông Tiến, phường Đông Tiến; Dự án Xây mới tuyến đường giao thông từ đường BT - Đông Thịnh đến đường vành đai phía Tây, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc phường Đông Sơn); Dự án nâng cấp, mở rộng Đại lộ Đông Tây đoạn từ Km0+00 đến Km0+220 thuộc địa bàn phường Đông Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng kiểm tra tiến độ dự án tại phường Đông Tiến.

Theo báo cáo của các địa phương, phần lớn các dự án là công trình chuyển tiếp từ TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn trước đây. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các phường đã rà soát, phân loại và xây dựng phương án triển khai. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân vẫn rất chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tại phường Đông Sơn.

Đến ngày 25/9, phường Đông Quang và Đông Sơn mới giải ngân hơn 7% kế hoạch vốn năm 2026; phường Đông Tiến đạt khoảng 1%.

Việc điều tiết nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất cũng gặp khó khăn do nhiều dự án mặt bằng chậm tiến độ, số lượng lô đất đấu giá thành công còn thấp.

Phường Đông Tiến đề xuất trả lại nguồn vốn thực hiện một số dự án vướng mắc khó có khả năng hoàn thành về tỉnh để phân bổ cho địa phương khác có nhu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đánh giá tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công tại 3 phường còn rất thấp, trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều, nguy cơ không hoàn thành kế hoạch rất cao.

Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch đối với các địa phương, do đó trong thời gian còn lại của năm, các phường cần tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm, nỗ lực rất cao trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm đến từng vị trí; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng theo tinh thần bàn giao 100% mặt bằng sạch đối với từng dự án.

Các phường phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án do địa phương làm chủ đầu tư, kiên quyết xử lý các nhà thầu không đảm bảo năng lực theo quy định của pháp luật.