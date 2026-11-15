Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nam Thiệu Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tặng thôn Nam Thiệu Hòa bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng 15/11, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Nam Thiệu Hòa, xã Thiệu Toán.

Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nam Thiệu Hòa.

Gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước đã diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm; khơi dậy trách nhiệm gìn giữ nếp sống gia đình, tình nghĩa xóm giềng và những phong tục tốt đẹp của quê hương.

Thôn Nam Thiệu Hòa có 921 hộ với 3.690 nhân khẩu. Mặc dù chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nhưng với ý chí nỗ lực vươn lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2026 của thôn ước đạt 76,6 triệu đồng, cao hơn chỉ tiêu bình quân chung của tỉnh. Toàn thôn có 867 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm hơn 94% tổng số hộ.

Trong xây dựng nông thôn mới, người dân đã đóng góp kinh phí, ngày công để tu sửa đường làng, nhà văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Nhiều gia đình tham gia thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai đến đông đảo Nhân dân.

Trong năm, thôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà 101 lượt gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ 25 hộ có hoàn cảnh khó khăn và vận động ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng biểu dương kết quả, vui mừng khi thấy tinh thần đoàn kết ở Nam Thiệu Hòa được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể trong lao động, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia công việc chung của khu dân cư; đặc biệt là những đóng góp của bà con trong tu sửa công trình chung, giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

Các đại biểu dự ngày hội.

Nhấn mạnh vai trò tiếp tục giữ sự gần gũi giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, sự gắn bó giữa các thôn và sự đồng thuận của từng gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của bà con trong thôn, để người dân thực sự được biết, được bàn, được tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Nhân dân trong thôn dự ngày hội.

Đối với thôn Nam Thiệu Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong bà con tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao thu nhập; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến những hộ còn khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em và các hộ còn khó khăn.

Đồng chí cũng đề nghị thôn phát huy tinh thần tự quản, giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, an toàn và chủ động phòng, chống thiên tai. Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đổi mới cách vận động, phát huy vai trò của người có uy tín, người cao tuổi và các gia đình, cá nhân tiêu biểu, để “mỗi phong trào phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, để bà con thấy thiết thực và tự nguyện cùng làm”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lương Thị Hạnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nam Thiệu Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lương Thị Hạnh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Thiệu Toán trao quyết định công nhận thôn văn hóa cho thôn Nam Thiệu Hòa.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà cho thôn Nam Thiệu Hòa; trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.