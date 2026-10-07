Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền thăm, chúc mừng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê 2026

Chiều 7-10, đoàn công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Khánh Hòa cùng một số chức sắc, cán bộ tiêu biểu trong đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền trao quà chúc mừng Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Khánh Hòa.

Đến thăm Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Khánh Hòa (thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu), đồng chí Lê Huyền gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê 2026; ghi nhận những đóng góp của Hội đồng chức sắc trong việc vận động người dân đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, đồng thời gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Chăm. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng, quan tâm truyền dạy tiếng nói, chữ viết, phong tục, tín ngưỡng và những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Tiếp đó, đoàn đến nhà thăm Cả sư Hán Đô - Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Khánh Hòa (xã Thuận Nam); ông Bá Bình Yên - nguyên Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh (xã Phước Hữu) và ông Quảng Thúc Đoan - Chủ tịch UBND xã Ninh Phước (xã Phước Hậu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền trao quà chúc mừng Cả sư Hán Đô.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền trao quà chúc mừng ông Bá Bình Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền trao quà chúc mừng ông Quảng Thúc Đoan.

Tại các gia đình, đồng chí Lê Huyền thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các gia đình đón Lễ hội Katê 2026 vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực đóng góp vào việc xây dựng khối đại đoàn kết và sự phát triển của địa phương.