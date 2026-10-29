Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền làm việc với lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Sáng 29-10, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có buổi làm việc với ông Stanislav Pozharnov - Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) về cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự cùng đoàn công tác có đại diện Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lê Huyền chia sẻ những thành tựu của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, khách Nga đạt hơn 966 nghìn lượt, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ. Đây là thị trường khách quan trọng, tạo cơ sở để địa phương giới thiệu cơ hội hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, hạ tầng và dịch vụ, du lịch của tỉnh tiếp tục được đầu tư, mở rộng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.441 cơ sở lưu trú, với hơn 70.500 phòng; trong đó có 117 cơ sở được xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Hiện nay, có 7 hãng hàng không khai thác các đường bay kết nối tỉnh Khánh Hòa với thị trường Nga.

Ông Stanislav Pozharnov phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Stanislav Pozhanov khẳng định, Khánh Hòa là địa phương có rất nhiều tiềm năng phát triển trong khu vực, nhất là ở lĩnh vực du lịch, y tế, năng lượng, công nghệ cao, logistics. Trên cơ sở định hướng hợp tác đầu tư, RDIF mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, làm rõ các điều kiện, qua đó từng bước cụ thể hóa cơ hội hợp tác bằng những dự án thiết thực. Trong đó, đối với lĩnh vực du lịch, sẽ nghiên cứu mở thêm các đường bay trực tiếp từ Nga đến Khánh Hòa. Trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển và logistics, sẽ nghiên cứu khả năng đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi nhằm phát triển dịch vụ logistics. Về năng lượng, RDIF đề xuất nghiên cứu các giải pháp cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng.

Đồng chí Lê Huyền tặng quà lưu niệm của tỉnh cho ông Stanislav Pozharnov.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vacxin và công nghệ cao, hướng đến khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới.