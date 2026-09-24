Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền làm việc với Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Sáng 24-9, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với ông Tanaka Hiroshi - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến tìm hiểu đầu tư Dự án Cảng hàng không Vân Phong.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đã giới thiệu với ông Tanaka Hiroshi về tiềm năng, thế mạnh của Khu Kinh tế Vân Phong; quy mô đầu tư Dự án Cảng hàng không Vân Phong. Theo đó, Khu Kinh tế Vân Phong đang được định hướng xây dựng thành khu kinh tế đặc biệt. Khu vực này được định hình thu hút đầu tư đa lĩnh vực từ hạ tầng công nghiệp, cảng biển, du lịch, đô thị... Hiện nay, hệ thống giao thông đang được tập trung đầu tư xây dựng để tăng tính kết nối vùng, liên vùng. Trong đó, Cảng hàng không Vân Phong và cảng container là hai dự án trọng điểm đang được kêu gọi đầu tư. Hiện nay, Cảng hàng không Vân Phong đang được triển khai quy hoạch chi tiết 1/500, dự kiến được xây dựng trên diện tích 500ha. Đây là sân bay lấn biển, dự kiến đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác với công suất 1,5 triệu khách/năm.

Ông Tanaka Hiroshi phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Minh Chiến giới thiệu về Dự án Cảng hàng không Vân Phong.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tanaka Hiroshi cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh cũng như những thông tin tổng quan về các dự án kêu gọi đầu tư tại Khu Kinh tế Vân Phong mà tỉnh cung cấp. Ông Tanaka Hiroshi cho biết, hiện có 7 doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến dự án đầu tư Cảng hàng không Vân Phong. Đồng thời, mong muốn UBND tỉnh cử đoàn công tác đến Nhật Bản tham quan, khảo sát cách đầu tư, vận hành, khai thác sân bay lấn biển tại Nhật Bản. Nhật Bản có rất nhiều sân bay lấn biển nên có nhiều kinh nghiệm, từ việc thiết kế, xây dựng, vận hành khai thác. Các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm và mong muốn hợp tác với tỉnh Khánh Hòa để xây dựng Cảng hàng không Vân Phong.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản có đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Đặc biệt, Nhật Bản là đất nước có nền khoa học công nghệ rất phát triển, có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, vận hành hệ thống giao thông hiện đại, nhất là trong lĩnh vực hàng không. Hiện nay, Cảng hàng không Vân Phong đã được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch; tỉnh Khánh Hòa mong muốn hợp tác với Nhật Bản để xây dựng, vận hành sân bay này. UBND tỉnh mong muốn ông Tanaka Hiroshi chuyển tải thông tin, dự án đang thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Vân Phong đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Huyền đã tặng quà lưu niệm cho ông Tanaka Hiroshi, đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế giữa hai bên ngày càng mở rộng, bền chặt.