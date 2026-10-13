Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền làm việc với 5 xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 13-10, tại UBND xã Diên Lạc, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND các xã: Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ và Bắc Ninh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, an sinh xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, xử lý đơn thư. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chủ trì buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại 5 địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước tại các xã đều vượt kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, xã Diên Lâm ước thu 37,3 tỷ đồng, đạt 239% kế hoạch; xã Bắc Ninh Hòa thu 340,85 tỷ đồng, đạt 148,52% kế hoạch; xã Diên Lạc thu 60,17 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch...

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng có chuyển biến tích cực, trong đó xã Diên Thọ đạt 71,21%, xã Diên Lạc đạt 70,3%, xã Diên Điền đạt 69,18% và xã Bắc Ninh Hòa đạt 68,61% kế hoạch tỉnh giao.

Công tác giải phóng mặt bằng được các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng động lực. Trong đó, xã Diên Thọ và Diên Lâm đã bàn giao 100% mặt bằng Dự án Hồ Sông Chò 1; xã Diên Lạc hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với 100% trường hợp thuộc Dự án Khu đô thị hành chính Diên Khánh; xã Bắc Ninh Hòa hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng Dự án Đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa (14,93ha) và Quốc lộ 26B; xã Diên Điền đã chi trả hơn 81 tỷ đồng tiền bồi thường, bàn giao 12,25ha mặt bằng phục vụ Dự án Đường giao thông liên vùng.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn tại các địa phương đạt từ 96,6% đến hơn 99%. Các xã cũng đã hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học; bảo đảm hạ tầng phủ sóng phục vụ chuyển đổi số.

Lãnh đạo xã Diên Lạc báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Diên Thọ báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, xã Bắc Ninh Hòa kiến nghị tỉnh sớm ban hành quyết định chủ trương thu hồi đất và phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 đối với Dự án Khu công nghiệp Ninh Thọ; sớm ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với Dự án Nâng cấp và làm mới Tỉnh lộ 6 để địa phương có căn cứ lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Xã Diên Thọ kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thẩm định các tiêu chí nông thôn mới còn lại.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác lập quy hoạch chung cấp xã đến năm 2050, làm sạch dữ liệu đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị và các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm có khối lượng lớn như Dự án Đường giao thông liên vùng qua xã Diên Điền.

Các địa phương cần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và quản lý đất đai, nghiêm túc khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai; rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác quản trị nhà trường sau sáp nhập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị hành chính, tăng cường tương tác trực tiếp giữa chính quyền với người dân trên nền tảng công nghệ. Các địa phương cần chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm chỉ tiêu bảo hiểm y tế và xây dựng phương án phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi làm việc.

PCT UBND tỉnh Lê Huyền làm việc với 5 xã về phát triển kinh tế xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế quý IV cho cấp xã; phối hợp với Thống kê tỉnh rà soát, đánh giá chỉ số tăng trưởng năm 2026 và lập dự toán ngân sách năm 2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất theo dõi, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai khẩn trương chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật biến động đất đai trên giấy chứng nhận và trích lục bản đồ đối với phần diện tích còn lại sau khi thu hồi một phần đất của hộ dân, tránh phát sinh tranh chấp và khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án nâng cấp các xã lên phường theo quy định. Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, lập đồ án quy hoạch chung cấp xã; đánh giá hiện trạng hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng tại các xã dự kiến lên phường để xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo đảm diện mạo đô thị đồng bộ.