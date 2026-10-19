Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền làm việc với 4 xã, phường khu vực phía nam tỉnh

Chiều 19-10, tại phường Bảo An, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND các xã, phường: Xuân Hải, Phước Hà, Đô Vinh, Bảo An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo 4 địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2026; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở đó, các địa phương đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội tại 4 địa phương tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính được các địa phương quan tâm thực hiện. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt cao. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương còn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, triển khai các công trình, dự án và giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, xã Xuân Hải đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tại khu dân cư đường 3-2 phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; phường Đô Vinh phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Thành Sơn.

Lãnh đạo phường Đô Vinh báo cáo tại buổi làm việc.

Các địa phương kiến nghị tỉnh và các sở, ngành hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và bố trí nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm.

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành trao đổi về những kiến nghị của địa phương; tập trung vào giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền yêu cầu các địa phương chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân và xử lý đơn thư. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính rà soát, đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 sát với tình hình thực tế.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật biến động đất đai và trích lục bản đồ, hạn chế phát sinh tranh chấp. Sở Xây dựng tập trung triển khai lập đồ án quy hoạch chung các xã, phường; rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng để xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp đồng bộ, góp phần tạo diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang.