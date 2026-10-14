Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền làm việc với 4 xã khu vực Khánh Vĩnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 14-10, tại UBND xã Nam Khánh Vĩnh, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND 4 xã: Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh và Bắc Khánh Vĩnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng (GPMB) và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của 4 xã cơ bản ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách tại đa số địa phương vượt dự toán; công tác sắp xếp trường học, thôn đã hoàn thành; quốc phòng, an ninh được giữ vững; các chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt từ 99,8% đến 100%. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng; các địa phương tích cực giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc khiếu kiện vượt cấp.

Công tác GPMB được các địa phương tập trung triển khai nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Đến nay, các dự án xây dựng 3 cầu trên Tỉnh lộ 8B (Thác Ngựa, Sông Giang, Sông Chò), tuyến ống chính hồ Sông Chò 1 và đường Tỉnh lộ 8B - khu sản xuất liên vùng Khánh Nam - Cầu Bà đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch. Dự án tuyến ống nhánh cấp 1 Sông Chò 1 cơ bản hoàn thành GPMB tại xã Bắc Khánh Vĩnh và xã Trung Khánh Vĩnh.

Lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Bắc Khánh Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chế độ đối với nhân viên cấp dưỡng để duy trì tổ chức ăn bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số; bổ sung nhân lực có chuyên môn đặc thù, nhất là lĩnh vực đất đai, công nghệ thông tin...

Đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, GPMB các dự án, làm sạch dữ liệu đất đai, sắp xếp đội ngũ cán bộ và công tác ứng phó thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Trung Khánh Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Tây Khánh Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Đồng chí yêu cầu 4 xã rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; đề ra giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội những tháng cuối năm. Các địa phương cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đăng ký, đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung cấp xã đến năm 2050. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành GPMB các trường hợp còn lại tại Dự án tuyến ống nhánh Sông Chò 1, đường Khánh Nam - Diên Đồng và các dự án trên địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh.

Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường sau sáp nhập, bảo đảm chất lượng dạy và học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành chính, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân trên nền tảng công nghệ; rà soát các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt. Đồng thời, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là bệnh sốt rét; bảo đảm chỉ tiêu bảo hiểm y tế và xây dựng phương án ứng phó thiên tai trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Lê Huyền giao các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ các địa phương xây dựng kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế quý IV; hướng dẫn điều chỉnh vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nếu các xã có đề xuất; hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các đơn vị liên quan cần theo dõi, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai, GPMB; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh miễn phí cho người dân và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế tại chỗ; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực đất đai, công nghệ thông tin.