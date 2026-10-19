Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền làm việc với 3 xã khu vực Bác Ái

Sáng 19-10, tại UBND xã Bác Ái Đông, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND các xã: Bác Ái Đông, Bác Ái, Bác Ái Tây về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công, an sinh xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, xử lý đơn thư. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Huyền chủ trì buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tại 3 xã Bác Ái Đông, Bác Ái và Bác Ái Tây tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến giữa tháng 10, thu ngân sách xã Bác Ái đạt hơn 7,44 tỷ đồng, bằng 119,47% kế hoạch; xã Bác Ái Đông đạt hơn 8,05 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; xã Bác Ái Tây đạt hơn 8,13 tỷ đồng, bằng 130,4% kế hoạch.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được các địa phương đẩy mạnh. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn ở xã Bác Ái Tây đạt 90,6%; xã Bác Ái Đông đạt 87,3%; xã Bác Ái đạt 79,78%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 94% đến 96%.

Các xã đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, thực hiện sáp nhập thôn, bảo đảm hoạt động thông suốt và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ thất nghiệp được kiềm chế ở mức thấp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo xã Bác Ái phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo xã Bác Ái Tây phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo xã Bác Ái Đông phát biểu tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc xử lý tài sản công dôi dư, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, nâng cấp Quốc lộ 27B và bổ sung biên chế theo vị trí việc làm, nhất là ở các lĩnh vực có khối lượng công việc lớn như: Đất đai, tài chính, xây dựng... Lãnh đạo các sở, ban, ngành trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền đánh giá cao nỗ lực của 3 xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quy mô thu ngân sách của các xã còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn cao. Đây là những vấn đề cần được giải quyết theo lộ trình và giải pháp căn cơ, lâu dài.

Để tạo chuyển biến cho 3 xã trong công tác giảm nghèo bền vững, đồng chí Lê Huyền yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng xã. Trong đó, cần sớm đưa 2 cụm công nghiệp tại Bác Ái và Bác Ái Đông vào hoạt động, góp phần tạo việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định cho người dân. Xã Bác Ái Tây cần khai thác hiệu quả tiềm năng từ dự án thủy điện tích năng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí yêu cầu các địa phương thay đổi tư duy triển khai, ưu tiên nguồn lực tạo sinh kế, cải tạo đất sản xuất, hỗ trợ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao.

Đồng chí Lê Huyền giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp tại các vùng được tưới từ hệ thống thủy lợi; thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến. Sở Xây dựng chủ trì khảo sát, đề xuất phương án nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 27B, Tỉnh lộ 707, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường kết nối vùng.

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ở khu vực sạt lở, ưu tiên bố trí nơi ở an toàn cho người dân tại các khu vực nguy hiểm trước mùa mưa lũ. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương giải quyết những tồn đọng về hồ sơ đất đai liên quan đến các dự án dân giãn cư trước đây, đồng thời nâng cấp cơ sở dữ liệu đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.