Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Núi Ngỗng, phường Đô Vinh

Chiều 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Núi Ngỗng, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026. Tham dự ngày hội có các đồng chí: Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân Tổ dân phố Núi Ngỗng.

Đồng chí Lê Huyền và các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đồng thời nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư năm 2026.

Hiện nay, Tổ dân phố Núi Ngỗng có 421 hộ với 1.695 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm 47,33%. Toàn tổ dân phố có 16 hộ nghèo (chiếm 3,8%) và 40 hộ cận nghèo (chiếm 9,5%). Trong năm, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã phối hợp với các đoàn thể, nhà hảo tâm trao 570 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 175 triệu đồng; trao 305 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, địa phương duy trì hỗ trợ thường xuyên cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí 36 triệu đồng/năm.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu tại ngày hội.

Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất cũng được quan tâm. Các nguồn vốn vay chính sách với tổng dư nợ hơn 16,8 tỷ đồng tạo điều kiện cho người dân đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Trong năm, tổ dân phố tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường, hòa giải thành công 4 vụ tranh chấp đất đai, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn.

Đặc biệt, người dân trong tổ dân phố duy trì các nghi lễ cúng làng truyền thống của đồng bào Raglai vào ngày 20-4 và 2-7 âm lịch hằng năm. Hoạt động thể hiện mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đồng chí Lê Huyền trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Tổ dân phố Núi Ngỗng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Huyền ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân Tổ dân phố Núi Ngỗng đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân phường Đô Vinh tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số; chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, tổ hòa giải và người có uy tín trong cộng đồng; xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Lê Huyền và lãnh đạo phường Đô Vinh trao quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Huyền trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phường Đô Vinh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho Tổ dân phố Núi Ngỗng; đồng chí Lê Huyền tặng 10 phần quà, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 20 phần quà, Ngân hàng VietinBank tặng 30 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, góp phần chia sẻ, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

THANH HIẾU