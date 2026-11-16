Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ các dự án tại khu vực Đà Lạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (giữa) chỉ đạo khi kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn xung quanh hồ Lắng số 1 và dọc theo suối

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn xung quanh hồ Lắng số 1 và dọc theo suối (đoạn từ hồ Lắng số 1 đến điểm đường Lữ Gia mở rộng), thuộc phường Lâm Viên - Đà Lạt; dự án Thảm nhựa một số tuyến đường trung tâm khu vực Đà Lạt và dự án Nhà ở xã hội An Sơn phục vụ tái định cư, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Hiện trạng dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn xung quanh hồ Lắng số 1 và dọc theo suối

Tại dự án đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn quanh hồ Lắng số 1, năm 2026, công trình được bố trí gần 18,8 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến nay đã giải ngân 13 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Tổng khối lượng thi công ước đạt 71% giá trị hợp đồng.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án bồi thường và đang hoàn tất thủ tục trình phê duyệt đối với 1 hộ còn lại. Hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng vào ngày 18/11/2026. Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (giữa) kiểm tra tiến độ thảm nhựa một số tuyến đường trung tâm khu vực Đà Lạt

Đối với dự án Thảm nhựa một số tuyến đường trung tâm khu vực Đà Lạt, công trình khởi công ngày 9/10/2026. Đến nay, dự án đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 4/9 tuyến đường. Tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng, dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Hiện trạng thảm nhựa trên tuyến đường Phan Như Thạch

Dự án Nhà ở xã hội An Sơn phục vụ tái định cư tại phường Xuân Hương - Đà Lạt được bố trí 25 tỷ đồng vốn năm 2026, đã giải ngân 13,6 tỷ đồng, đạt 54,34%. Công trình khởi công từ ngày 7/3/2025. Hiện các hạng mục ép cọc và bể nước phòng cháy chữa cháy đã hoàn thành; phần đài móng đạt 65%, bê tông cốt thép sàn tầng trệt hoàn thành khoảng 1.000/2.000 m². Tổng khối lượng thực hiện ước đạt 22% giá trị hợp đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp hàng đầu (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra dự án Nhà ở xã hội An Sơn

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan trong triển khai các công trình. Tuy nhiên, tiến độ một số hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là dự án đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và kè chắn quanh hồ Lắng số 1.

Nhà thầu phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thi công, có thể làm ngày, làm đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ. Khi có khả năng hoàn thành sớm thì phải tập trung thực hiện, không để đến thời hạn cuối cùng mới hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt rà soát toàn bộ quá trình thực hiện, lập bảng tiến độ chi tiết theo từng ngày, xác định cụ thể khối lượng công việc, nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị cần huy động và kết quả thực hiện.

Đối với những nhà thầu không huy động đủ nhân lực, máy móc, không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Trong quá trình triển khai các công trình, chủ đầu tư và nhà thầu phải đặt mình vào vị trí người dân, chủ động có giải pháp hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của các hộ dân trong khu vực. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường, không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ yêu cầu kỹ thuật của công trình

Đối với dự án Thảm nhựa một số tuyến đường trung tâm khu vực Đà Lạt và dự án Nhà ở xã hội An Sơn phục vụ tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là những hạng mục có thể triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (giữa) yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải quyết tâm, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải quyết tâm, thể hiện trách nhiệm với từng dự án trong tổ chức thực hiện; tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.