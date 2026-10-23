Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ các dự án phía Tây

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2)

Tại dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 rà soát, xem xét xử lý trách nhiệm nhà thầu do chưa huy động đủ máy móc, thiết bị thi công.

Máy móc, thiết bị thi công tại dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) còn ít, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện

Trong khi thời gian thực hiện dự án không còn nhiều, nguồn vốn cần giải ngân lớn, chủ đầu tư phải quyết liệt đôn đốc nhà thầu, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, bảo đảm tiến độ và giải ngân.

Kiểm tra khu tái định cư thuộc dự án thành phần 4, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và khu tái định cư xã Nhân Cơ, diện tích khoảng 41 ha, đoàn công tác ghi nhận vướng mắc liên quan đến rừng keo trong phạm vi quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (bên phải) yêu cầu tính toán lại phương án khai thác rừng keo, sớm bàn giao mặt bằng thi công khu tái định cư phục vụ dự án Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, tính toán lại phương án khai thác, tận thu, tận dụng rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, bảo đảm đúng quy định, sớm có mặt bằng triển khai thi công.

Đoàn công tác kiểm tra dự án Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Đối với khu tái định cư thôn 13, xã Nhân Cơ, dự án không vướng mặt bằng, đã ký hợp đồng thi công và dự kiến triển khai trong tuần tới. Theo báo cáo, đến ngày 22/10, dự án đã giải ngân hơn 15,8 tỷ đồng, đạt 60,98% kế hoạch vốn năm 2026.

Máy móc, thiết bị được huy động thi công tuyến đường từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681

Tại 2 dự án đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681 và từ Tỉnh lộ 681 đi Kiến Đức qua xã Nhân Cơ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thi công, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn năm 2026 đã bố trí.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681

Theo báo cáo, tuyến Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681 dài hơn 7,1 km, đã hoàn thiện nền, móng mặt đường khoảng 5,4 km, khối lượng thi công đạt 62% giá trị hợp đồng, nhưng mới giải ngân 25,12% kế hoạch vốn.

Tuyến Tỉnh lộ 681 đi Kiến Đức qua xã Nhân Cơ dài 9,74 km, đã hoàn thiện nền, móng khoảng 4 km, khối lượng đạt 45%, tỷ lệ giải ngân mới đạt 5,15%.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án Tỉnh lộ 681 đi Kiến Đức qua xã Nhân Cơ

2 dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu, nhân công và điều chỉnh thiết kế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, tăng cường nhân lực, thiết bị thi công, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Tại khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, dự án không vướng mặt bằng, dự kiến mở thầu ngày 24/10 và triển khai thi công trong tháng 11/2026. Đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, sớm triển khai thi công để giải ngân nguồn vốn đã bố trí.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án Khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, áp lực giải ngân vốn đầu tư công lớn. Các chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, quyết liệt xử lý vướng mắc, không để tình trạng thiếu máy móc, nhân lực hoặc chậm hoàn thiện thủ tục kéo dài tiến độ.

Các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công và giải ngân, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.