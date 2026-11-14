Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đôn đốc 4 xã hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, 4 địa phương tập trung báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Theo đó, xã Gia Hiệp cho biết thu ngân sách do xã quản lý đạt hơn 40,6 tỷ đồng, vượt 26% dự toán.

Đến ngày 11/11, xã đã giải ngân hơn 22,8 tỷ đồng vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương, đạt 85% kế hoạch. Cả 4 cơ sở nhà, đất công dôi dư đã được xử lý, trong đó 2 phân hiệu trường học được chuyển thành hội trường thôn.

Đồng chí Nguyễn Thế Học, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Hiệp báo cáo tình hình thu ngân sách địa phương

Tại xã Đinh Trang Thượng, phần thu ngân sách do xã quản lý đạt gần 68,6 tỷ đồng, vượt 36,3% dự toán. Về đầu tư công, đến ngày 30/10, xã Hòa Bắc đã giải ngân hơn 29,2 tỷ đồng cho 6 công trình, đạt gần 83% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân tại xã Đinh Trang Thượng và xã Sơn Điền đều trên 70%. Riêng xã Sơn Điền đã đưa 2 trong 3 công trình vào sử dụng và đang đôn đốc thi công tuyến đường vào hồ Nao Sẻ.

Đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân trùng với vụ thu hoạch cà phê, khiến nhiều người dân khó sắp xếp thời gian đi khám. Theo số liệu cập nhật tại buổi làm việc, xã Sơn Điền đạt gần 94% kế hoạch, xã Hòa Bắc gần 70%, xã Đinh Trang Thượng đạt 64% và xã Gia Hiệp trên 61%. Xã Gia Hiệp dự kiến tổ chức thêm 2 đợt khám trong tháng 11. Xã Đinh Trang Thượng phấn đấu nâng tỷ lệ khám lên khoảng 90% vào cuối tháng này.

Tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai tại 4 xã chưa đạt yêu cầu. Các địa phương kiến nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn xử lý những hồ sơ chưa xác định được người sử dụng đất hoặc chưa đối chiếu được với dữ liệu dân cư.

Đại diện lãnh đạo các xã tham dự buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đánh giá thu ngân sách của các xã cơ bản vượt dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và khám sức khỏe toàn dân cao hơn mức chung của tỉnh. Với những hồ sơ đất đai còn vướng, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã xác định rõ vướng mắc ở từng khâu, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị đối soát, cập nhật dữ liệu. Các xã cũng cần đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, đồng thời bảo đảm chất lượng khám cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng xã đề xuất công năng sử dụng phù hợp cho từng cơ sở nhà, đất công dôi dư và xây dựng lộ trình hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong những tháng cuối năm, các địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và giảm tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn.