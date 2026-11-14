Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bon Ta Mung

Tiết mục văn nghệ mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Những năm qua, cùng với các khu dân cư trên địa bàn xã Trường Xuân, cán bộ, Nhân dân bon Ta Mung đã thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại biểu và Nhân dân xã Trường Xuân tham dự ngày hội

Cùng với đó, Nhân dân bon Ta Mung luôn đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Tham gia giám sát các hoạt động tại cộng đồng theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, hộ nghèo trong bon còn 17 hộ, 12 hộ cận nghèo; 95% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của người dân nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu chúc mừng tại ngày hội

Đồng thời, mong muốn cấp ủy, địa phương tăng cường củng cố khối đại đoàn kết; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh, trật tự; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững; phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng bon làng, địa phương phát triển giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc trao tặng suất quà ý nghĩa cho hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.