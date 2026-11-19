Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Trường Đại học Phan Thiết nhân ngày 20/11

Tại buổi thăm, PGS. Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Võ Khắc Thường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết báo cáo nhanh những kết quả nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

PGS.Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Võ Khắc Thường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết báo cáo nhanh kết quả của trường

Qua 17 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Phan Thiết không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, mở rộng ngành nghề đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất gắn với đẩy mạnh quan hệ hợp tác rộng rãi, nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất để học viên, sinh viên học tập, thực hành, kiến tập, thực tập và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đội ngũ Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Phan Thiết tại buổi thăm, chúc mừng

Trường đang đào tạo 16 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ với quy mô khoảng 3.000 người học, trong đó có 121 học viên cao học và 2.994 sinh viên đại học. Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh được 605 sinh viên và 60 học viên cao học.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của trường trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường nhân dịp 20/11

Phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng chí Nguyễn Minh đề nghị Trường Đại học Phan Thiết tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà trường và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng hoa cho tập thể Trường Đại học Phan Thiết

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu tập thể nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Mỗi thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng đoàn công tác tặng hoa và quà chúc mừng Trường Đại học Phan Thiết

Đặc biệt, Trường Đại học Phan Thiết cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho sinh viên. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả, an toàn.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoạt động ổn định, phát triển.