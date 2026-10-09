Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án giao thông ven biển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (bên trái) chỉ đạo khi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án làm mới đường Trục ven biển ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà

Dự án làm mới đường Trục ven biển ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà có tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng, chiều dài 25,61 km. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng đạt khoảng 84,8%, tương đương 21,73 km; khối lượng thi công đạt khoảng 70% hợp đồng. Trong đó, đoạn từ đầu tuyến giao Quốc lộ 1 đến cầu Suối Nhum, dài khoảng 17,8 km, đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Hiện trạng Dự án làm mới đường Trục ven biển ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà

Đối với Dự án Trục ven biển ĐT 719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải, công trình có tổng mức đầu tư hơn 663 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 10,4 km. Công tác phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%; mặt bằng được bàn giao đạt khoảng 98,5%. Tuy nhiên, khối lượng thi công mới đạt khoảng 35,5% hợp đồng, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (ngoài cùng bên trái) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ Dự án Trục ven biển ĐT 719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải

Những khó khăn chủ yếu của dự án là năng lực tài chính của nhà thầu, nguồn cát đắp nền đường khan hiếm, khối lượng xử lý nền đất yếu lớn và điều kiện thời tiết bất lợi. Việc nhà thầu chưa hoàn thành gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng cũng ảnh hưởng đến công tác thanh toán, giải ngân và huy động nhân lực, máy móc phục vụ thi công.

Hiện trạng Dự án Trục ven biển ĐT 719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải

Trong khi đó, Dự án Đường tránh ĐT 719 và cầu qua sông Dinh có kế hoạch vốn năm 2026 gần 55 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân gần 39,9 tỷ đồng, đạt 72,49%. Công trình đang triển khai thi công phần cầu và đường, song vẫn còn một số khó khăn về nguồn cung vật liệu đá, bê tông nhựa, thời tiết và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số hộ dân.

Hiện trạng Dự án Trục ven biển ĐT 719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và địa phương trong triển khai các dự án; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, nhất là những đoạn tuyến đã có mặt bằng nhưng tiến độ thi công còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tiến độ Dự án Đường tránh ĐT 719 và cầu qua sông Dinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng, nhà thầu phải khẩn trương tổ chức thi công, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phải bám sát sơ đồ tiến độ thi công của từng nhà thầu, phân công nhân lực theo dõi, đôn đốc hằng ngày và thường xuyên kiểm tra tại công trường; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức thi công đến đâu dứt điểm đến đó.

Hiện trạng Dự án Đường tránh ĐT 719 và cầu qua sông Dinh

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tiến độ thực hiện, nghiêm túc thực hiện các cam kết, tập trung giải ngân nguồn vốn được giao, nhất là nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025.

Đối với Dự án Đường tránh ĐT 719 và cầu qua sông Dinh, các đơn vị cần tập trung thi công để giải ngân số vốn còn lại khoảng 15 tỷ đồng trước ngày 31/10.

Hiện trạng Dự án Đường tránh ĐT 719 và cầu qua sông Dinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ các dự án theo kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông của địa phương.