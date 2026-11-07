Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ các dự án giao thông, kè sông phía Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ngoài cùng bên trái) nghe báo cáo tiến độ dự án Tuyến kè sông Bình Lợi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và đoàn công tác đã kiểm tra dự án Tuyến kè sông Bình Lợi (đoạn từ cầu Ké đến tiếp giáp với kè hiện hữu) tại phường Phú Thủy; dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường Trần Phú) tại phường Phan Thiết và dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp đoạn qua xã Tuyên Quang và phường Tiến Thành.

Dự án Tuyến kè sông Bình Lợi

Dự án Tuyến kè sông Bình Lợi có tổng mức đầu tư hơn 23,6 tỷ đồng, chiều dài tuyến kè 522 m, nhằm chống sạt lở mái bờ sông, tăng cường khả năng thoát lũ, cải thiện cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Nhà thầu triển khai thi công kè sông Bình Lợi trên phần mặt bằng được giao

Đến nay, nhà thầu đã thi công ép cừ, đổ bê tông xà mũ khoảng 368/522 m trên phần diện tích được người dân bàn giao. Cuối tháng 10/2026, địa phương tiếp tục vận động, bàn giao thêm khoảng 105 m mặt bằng để triển khai ép cừ. Tuy nhiên, một số hộ dân chưa bàn giao đầy đủ phạm vi thi công phía sau kè; khoảng 49 m cuối tuyến vẫn còn vướng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo khi kiểm tra dự án Tuyến kè sông Bình Lợi

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư hơn 196 tỷ đồng, chiều dài khoảng 2,6 km. Sau khi được bàn giao mặt bằng thi công từ ngày 22/6/2026, nhà thầu đã triển khai hệ thống thoát nước mưa, nước thải, thi công móng nền đường và một số hạng mục vỉa hè. Khối lượng thực hiện hiện đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, các hồ sơ chưa đủ điều kiện phê duyệt phương án bồi thường, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng và giải ngân vốn dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (giữa) kiểm tra tiến độ thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo

Đối với dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp, công trình có tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng, chiều dài khoảng 2,68 km, đi qua địa bàn xã Tuyên Quang và phường Tiến Thành.

Tuyến đường được đầu tư đồng bộ các hạng mục mở rộng nền, mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Phan Thiết trước đây, kết nối cửa ngõ vào trung tâm Phan Thiết với tuyến đường du lịch Mũi Né.

Hiện trạng thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, đoạn giao với đường Hùng Vương

Dự án có tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 154 tỷ đồng, với diện tích đất thu hồi hơn 67.000 m², liên quan đến 415 hồ sơ của tổ chức và hộ dân. Dự án chia làm nhiều gói thầu khác nhau, trong đó gói thầu số 10 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng hợp đồng, gói thầu số 15 mới đạt khoảng 22%. Còn 5 trường hợp tại xã Tuyên Quang dù đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Hiện trạng thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, đoạn ngã 3 Tam Biên

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương phải nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc.

Đối với các dự án Kè sông Bình Lợi và đường Trần Hưng Đạo, các đơn vị liên quan phải tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15/11/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (thứ 2 từ trái qua) yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần có mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công đến đó, không để xảy ra tình trạng chờ đợi, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Các địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ, rà soát từng trường hợp cụ thể để có phương án xử lý phù hợp.

Trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần vận dụng chính sách có lợi nhất cho người dân nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Hiện trạng thi công đường Trần Quý Cáp

Đối với các nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, tăng thêm mũi thi công, tổ chức làm việc cả ngày lẫn đêm để bù đắp khối lượng chậm tiến độ.

Chủ đầu tư phải xây dựng sơ đồ tiến độ thi công chi tiết theo phương pháp Gantt, xác định rõ thời gian hoàn thành từng hạng mục, từng đoạn tuyến và thường xuyên kiểm tra, giám sát. Những nhà thầu thiếu trách nhiệm, không bảo đảm tiến độ theo cam kết phải bị xử lý kiên quyết, xem xét cắt hợp đồng theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công trình Cầu Văn Thánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án; yêu cầu các bên liên quan tổ chức họp ngay trong ngày 8/11 để thống nhất giải pháp, phân công trách nhiệm và cam kết tiến độ cụ thể. Riêng các đoạn tuyến qua địa bàn xã Tuyên Quang phải có cam kết tiến độ đến từng khu vực, từng trường hợp mặt bằng, bảo đảm việc bàn giao và tổ chức thi công được thực hiện đồng bộ.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công trình Cầu Văn Thánh. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương bổ sung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công bù phần khối lượng còn chậm, bảo đảm tiến độ công trình.