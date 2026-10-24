Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (hàng đầu, ở giữa) kiểm tra thực tế về tiến độ thi công dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét có tổng mức đầu tư hơn 874 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Công trình được đầu tư nhằm cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô phục vụ khu công nghiệp và sinh hoạt của người dân; góp phần phòng, chống lũ, cải thiện môi trường và điều tiết nguồn nước cho khu vực hạ du.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chỉ đạo khi kiểm tra thực tế về tiến độ thi công dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Dự án thực hiện từ năm 2019 đến hết năm 2028, với diện tích sử dụng đất khoảng 697 ha. Công trình có dung tích toàn bộ hơn 51 triệu m³ nước, cùng hệ thống kênh và các hạng mục phụ trợ.

Dự án có 2 gói thầu xây lắp chính, trong đó, gói thầu số 25 về thi công, lắp đặt đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp đã hoàn thành. Gói thầu số 29 có giá trị hợp đồng hơn 486 tỷ đồng, thực hiện từ ngày 26/6/2026 đến 18/12/2027, hiện đạt khoảng 10% khối lượng thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tiến độ dự án tại buổi làm việc

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số đoạn tuyến kênh Hàm Cần kéo dài và kênh chuyển nước chưa được bàn giao mặt bằng.

Việc lập phương án khai thác, tận dụng lâm sản trong khu vực lòng hồ chưa hoàn tất, trong khi khối lượng gỗ đã khai thác vẫn còn tập kết tại khu vực thi công đập chính, gây trở ngại cho việc tổ chức thi công.

Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh Nguyễn Đình Quang báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc và qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí nhấn mạnh, hồ chứa nước Ka Pét có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân và hệ thống kết nối nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Vì vậy, các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp và quyết liệt xử lý những vấn đề phát sinh, không để các thủ tục hành chính kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Huỳnh Duy Khôi báo cáo các vấn đề liên quan vật liệu đất đắp phục vụ dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường trao đổi trực tiếp, kịp thời báo cáo, đề xuất hướng giải quyết đối với những khó khăn vượt thẩm quyền; không để tình trạng chờ đợi văn bản qua nhiều khâu khiến công việc bị đình trệ, những nội dung đã được chỉ đạo nhưng chưa thực hiện dứt điểm cần được rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận tại buổi làm việc

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hàm Thạnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, xem xét đầy đủ nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án.

Đối với phần diện tích rừng trong lòng hồ và khối lượng lâm sản đã khai thác, đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu, hoàn thiện thủ tục theo quy định. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm vận chuyển lâm sản ra khỏi khu vực thi công đập chính, tạo mặt bằng phục vụ xây dựng công trình. Các công việc phải được phân công cụ thể, gắn với thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị.

Hiện trạng dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi sát kế hoạch thực hiện từng hạng mục. Trường hợp tiến độ có nguy cơ chậm, đơn vị thi công phải chủ động bổ sung nhân lực, thiết bị và phương án tổ chức thi công bù khối lượng, bảo đảm yêu cầu chất lượng, an toàn và tiến độ hợp đồng.