Chủ đầu tư dự án báo cáo tiến độ thực hiện Khu tái định cư thôn 13, xã Nhân Cơ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út tới kiểm tra Khu tái định cư thôn 13, xã Nhân Cơ (thuộc xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp cũ).

Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út nhấn mạnh, dự án khu tái định cư này hiện còn chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị và kết quả giải ngân chung của toàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp (chủ đầu tư) cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động rà soát từng khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý cụ thể; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út (bên trái) kiểm tra dự án tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ

Cùng ngày, đoàn đã kiểm tra dự án tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ. Dự án có quy mô khoảng 9,3 ha, được triển khai để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án Alumin Nhân Cơ và dự án Khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp (chủ đầu tư), dự án đang thẩm định điều chỉnh quy mô một số hạng mục như san nền, giao thông, nền đường, hệ thống thoát nước mưa, cấp nước sinh hoạt kết hợp cấp nước chữa cháy và thoát nước thải.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án trong ngày mai (30/11), bảo đảm cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ công trình.