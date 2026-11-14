Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Nam Gia Nghĩa

Đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con tổ dân phố 5, phường Nam Gia Nghĩa

Tổ dân phố 5, phường Nam Gia Nghĩa hiện có 749 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu với 9 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm qua, cán bộ và Nhân dân trong tổ dân phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do bà con tổ dân phố biểu diễn chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Đời sống của bà con Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt tổ dân phố từng bước được khởi sắc. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống điện nước và các công trình phục vụ cộng đồng ngày được quan tâm.

Khu dân cư rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày đại đoàn kết

Đến nay, tổ dân phố 5 chỉ còn 3 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,9%. Năm 2026, tổ dân phố 5 được UBND phường công nhận đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Chúc mừng những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố 5 đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tin tưởng tổ dân phố 5 sẽ trở thành điểm sáng về văn hóa và văn minh đô thị của phường Nam Gia Nghĩa.

Cùng với đó, bà con Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công và những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út yêu cầu tổ dân phố 5 cần chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, góp phần xây dựng tổ dân phố 5 trở thành điểm sáng về văn hóa và văn minh đô thị của phường Nam Gia Nghĩa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đông đảo bà con Nhân dân tổ dân phố 5 về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa Phan Văn Quốc trao danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2026 cho cán bộ, Nhân dân tổ dân phố 5