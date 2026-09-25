Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra vùng ngập lụt, chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng

Ngày 25/9, Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả ngập lụt tại phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang.

Tại phường Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra các khu vực ngập sâu do mưa lớn kéo dài từ chiều 22/9 kết hợp lượng nước đầu nguồn đổ về và việc điều tiết xả tràn hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang.

Theo báo cáo, ngay khi xảy ra thiên tai, UBND phường đã huy động các lực lượng triển khai phương án ứng phó, rà soát các hộ dân vùng trũng thấp, duy trì lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân kê cao tài sản và sẵn sàng di dời khi cần thiết. Đồng thời thông tin thường xuyên về thời tiết và lưu lượng xả hồ chứa đến các tổ dân phố để người dân chủ động phòng tránh.

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - kiểm tra tình hình ngập lụt tại phường Bình Thuận, thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: TT Dân

Toàn phường có khoảng 1.068 căn nhà bị ngập, 205 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng và đã di dời 1 hộ với 2 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Tuyên Quang. Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày kết hợp nước lũ từ các hồ Sông Móng, Ba Bàu và Đu Đủ, nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn xã bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng và ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai.

Các lực lượng chức năng phường Bình Thuận hỗ trợ người dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, rút kinh nghiệm từ đợt ngập lụt năm 2025, các địa phương đã chủ động rà soát từng khu vực có nguy cơ, nắm chắc tình hình từng hộ dân, triển khai sớm việc khơi thông dòng chảy và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, qua đó giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chính quyền cơ sở tiếp tục cắm biển cảnh báo, căng dây, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, đề xuất các chính sách hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.