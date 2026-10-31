Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn làm việc với Phước Hội và Hồng Sơn

Quang cảnh buổi làm việc

Trong 10 tháng năm 2026, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, khai thác thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại phường Phước Hội duy trì ổn định. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản ước đạt 18 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ. Đến ngày 28/10, thu ngân sách nhà nước đạt 82 tỷ đồng, bằng 84% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 83% kế hoạch.

Chủ tịch UBND phường Phước Hội Huỳnh Thanh Quốc Việt báo cáo tại buổi làm việc

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, đến ngày 30/10, phường đã giải ngân gần 1 tỷ đồng trong tổng số hơn 3,7 tỷ đồng vốn được giao, đạt 26% kế hoạch. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa đã giải ngân 100% vốn, các chương trình còn lại đang tiếp tục triển khai.

Về tài sản công dôi dư, phường Phước Hội được chuyển giao 13 cơ sở nhà, đất để quản lý, xử lý. Địa phương đã rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phê duyệt phương án quản lý, khai thác từng cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Lê Minh Luân báo cáo tại buổi làm việc

Tại xã Hồng Sơn, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, sản xuất nông, lâm nghiệp được duy trì. Địa phương đã hoàn thành và vượt 5/15 chỉ tiêu chủ yếu. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt 120% kế hoạch; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở nông thôn và tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đều đạt 100%.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Lê Thanh Sơn nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đến ngày 30/10, xã Hồng Sơn giải ngân hơn 15,8 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 83% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách xã đạt 97%, vốn ngân sách tỉnh đạt 78%; xã đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân đạt 95% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/1/2027.

Phó trưởng Thống kê Lâm Đồng Nguyễn Hoài Hải nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đối với tài sản công dôi dư, xã đã phê duyệt phương án quản lý, sử dụng 8 cơ sở nhà, đất là các phòng học của trường mẫu giáo trước đây. Ngoài ra, xã đã phê duyệt phương án chuyển đổi công năng 4 nhà văn hóa thôn dôi dư thành khu sinh hoạt cộng đồng, giao các thôn quản lý, sử dụng.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng Lê Văn Hồng nêu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận nỗ lực của 2 địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Phước Hội và Hồng Sơn bám sát nghị quyết của tỉnh, rà soát các chỉ tiêu gắn với tiềm năng, lợi thế để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”, quá trình đó chú trọng phát triển thương mại, du lịch và thu hút đầu tư ngoài ngân sách để từng bước hình thành các chuỗi dự án tạo động lực tăng trưởng.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Đạo nêu ý kiến tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu 2 địa phương tập trung thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư công, đặc biệt là những dự án sử dụng vốn chuyển tiếp từ năm 2025, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn theo yêu cầu; khẩn trương triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Những nhiệm vụ nào thuộc thẩm quyền, địa phương phải chủ động triển khai và chịu trách nhiệm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành cần tăng cường hướng dẫn, phối hợp xử lý những khó khăn theo thẩm quyền. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Đối với nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các địa phương tập trung nhân lực, tổ chức thực hiện chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành trong tháng 11/2026. Kết quả khám sức khỏe cần được đánh giá hằng ngày để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả triển khai.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng lưu ý 2 địa phương phải khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý, sử dụng tài sản công dôi dư và báo cáo tỉnh, không để chậm trễ. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, trong đó xác định rõ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.